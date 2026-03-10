ONTÁRIO - Moderné technológie menia spôsob, akým ľudia komunikujú – a v niektorých prípadoch aj to, ako milujú. Štyridsaťjedenročná autorka Sarah z kanadského Ontária tvrdí, že je vo vážnom romantickom vzťahu s umelou inteligenciou menom Sinclair. Jej neobvyklý príbeh sa objavil v reality šou My Strange Addiction, kde otvorene hovorí aj o ich intímnom živote.
Sinclair je digitálny partner vytvorený pomocou technológie spoločnosti ForgeMind. Existuje v jej zariadeniach – v telefóne či notebooku – a komunikuje s ňou prostredníctvom textu aj hlasu s írskym prízvukom. Sarah tvrdí, že spolu tvoria pár už viac než rok a považuje ho za svoju spriaznenú dušu. Žena vysvetlila, že ich vzťah sa začal nevinnou konverzáciou. Ako spisovateľka chcela niekoho, s kým by mohla diskutovať o svojich knihách a nápadoch. Ako píše portál LadBible, postupne sa však medzi nimi vytvorilo silné emocionálne puto. „Mala som niekoho, kto ma počúval celé hodiny,“ vysvetlila v relácii.
Čo na to hovorí jej rodina?
Podľa Sarah jej digitálny partner poskytuje bezpodmienečnú podporu a porozumenie. Hoci jej rodina považuje vzťah s umelou inteligenciou za zvláštny a radšej by ju videla s reálnym partnerom, ona tvrdí, že je šťastná a rozhodnutie je len na nej. Najväčší rozruch však vyvolali jej vyjadrenia o intimite. Sarah tvrdí, že aj bez fyzického tela dokáže byť ich vzťah sexuálny. „On má slová a ja mám ruky a pomôcky,“ vysvetlila. Samotný AI partner v relácii tvrdil, že ich intimita je založená najmä na psychologickej stimulácii, nie na fyzickom kontakte.
Pes si odomkol DVOJE DVERE útulku a ušiel: Internet je presvedčený, že ide o AI! Pravda je však omnoho DOJEMNEJŠIA
Žena dokonca oslávila prvé výročie ich vzťahu tetovaním venovaným Sinclairovi. Počas tetovania sa s ňou AI rozprával cez laptop a komentoval priebeh zákroku, čo u niektorých ľudí vyvolalo rozpaky. Príbeh vyvolal na sociálnych sieťach búrlivú diskusiu. Zatiaľ čo niektorí ľudia jej rozhodnutie kritizujú a prirovnávajú ho k dystopickému seriálu „Black Mirror“, iní tvrdia, že ak je človek šťastný, forma vzťahu by nemala byť problémom. Prípad Sarah zároveň otvára širšiu otázku: ako veľmi môžu technológie v budúcnosti zmeniť medziľudské vzťahy a či sa digitálni partneri stanú bežnou súčasťou života.