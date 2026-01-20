Toto je TABU, o ktorom sa mlčí: Sarah vysvetlila, prečo má POŠVA rôzne tvary! Máte to tak aj vy?

CANBERRA – Žena z Austrálie sa po rokoch hanby rozhodla otvoriť tému, o ktorej sa často mlčí. Zistila, že výraznejší tuk v hornej lonovej oblasti je prirodzenou súčasťou mnohých tiel a nepredstavuje zdravotné riziko. Lekár pritom upozorňuje, že cielené chudnutie v tejto oblasti nefunguje.
Sarah Buttonová si prvýkrát všimla výraznejší tuk v oblasti nad ohanbím už v jedenástich rokoch. Už vtedy mala pocit, že jej telo je „iné“ a cítila sa kvôli tomu trápne. Dokonca sa stala terčom šikany zo strany rovesníčok. Dnes o svojom tele hovorí otvorene a vyzýva ženy, aby sa za tento fyziologický jav nehanbili.
Ženské telo nemá jednotný tvar a niektoré ženy, ako napríklad Sarah, majú viac tukového tkaniva v hornej lonovej oblasti, čo spôsobuje, že ich pošva pôsobí vypuklejšie. Ide o geneticky podmienený stav. Sarah však priznala pre portál news.com.au, že sa za svoj telesný tvar hanbila aj v období, keď mala najnižšiu hmotnosť. „Nosila som voľné tričká a šortky, aby som svoju postavu zakryla,“ dodala.
Tému sa rozhodla preskúmať hlbšie
Vo veku 23 rokov sa rozhodla tému preskúmať hlbšie a začala o nej hovoriť online. „Spočiatku som nachádzala rôzne, často protichodné definície. Až keď som sa do toho ponorila, uvedomila som si, že ide o tukové tkanivo v hornej oblasti lona, ktoré je bežnou súčasťou mnohých tiel. Zrazu som pochopila, že nie som nijako zdeformovaná – len sa o tom nehovorí,“ vysvetlila.
Jej príbeh oslovil stovky žien, ktoré jej v komentároch vyjadrovali vďačnosť za otvorenosť. „Možno to znie zvláštne, ale ďakujem, že si o tom prehovorila. Celý život som si myslela, že ide o nejakú deformáciu,“ napísala jedna z komentujúcich. Nie všetci však vnímajú túto tému rovnako. „Neznášam, keď to niekto vykresľuje ako niečo negatívne, najmä fitness influenceri. Nechajte telá ľudí na pokoji,“ zaznelo v diskusii. Iný komentár poukázal na generačný posun: „Kedysi na strednej škole každý vedel, že je to prirodzené.“
Ide o bežný jav
Sarah priznala, že ju podpora potešila, no zároveň ju prekvapilo, koľko žien prežívalo podobné neistoty. „Celú pubertu som sa skrývala, pritom som vyzerala skvele,“ povedala. Vyzvala preto ženy, aby sa nehanbili za svoje telá. Lekár Zac Turner vysvetlil, že ide o bežný jav. Podľa jeho slov je to spôsob, akým telo ukladá tuk, pričom jeho výskyt ovplyvňuje genetika, hormóny či tehotenstvo. „Vo väčšine prípadov nepredstavuje žiadne zdravotné riziko,“ dodal.
Častým mýtom je, že sa tohto tukového tkaniva dá zbaviť cieleným cvičením. „Malé tajomstvo: takzvané cielené chudnutie neexistuje. Ak si vaše telo ukladá tuk v tejto oblasti, bude to robiť, kým nezmeníte celkový prístup,“ upozornil Turner. Ako adekvátne riešenie odporúča vyváženú stravu s dostatkom bielkovín, dostatočnú hydratáciu a silové tréningy. „Nejde o zdravotný problém, ale ak to chcete zmeniť, musíte k tomu pristupovať strategicky – nie drastickými diétami alebo nekonečným kardio cvičením,“ zdôraznil lekár.