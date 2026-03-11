Rozvod slovenskej speváčky po šiestich rokoch: Spýtala sa ho TO v esemeske!

Streda11. marec 2026, meniny má Angela, Angelika, zajtra Gregor

BRATISLAVA - Keď sa vzali, vyzeralo to na rozprávkový vzťah. No aj tomuto manželstvu už odzvonilo. Speváčka Tina a raper Separ už dlhšie cítili, že im to neklape a napokon prišla osudová esemeska.

Martina Csillaghová sa narodila 11. marca 1984. Kariéru odštartovala v roku 2003. Predstavila fanúšikom svoj prvý singel Story, ktorý zožal poriadny úspech. Debutový album priniesla len rok po tom, ako vstúpila na scénu. Na tvorbe sa podieľali mnohí známi raperi ako Vec, Wich, Čistychov.

Marián Slovák, Tina a
 (Zdroj: TASR)

Galéria: Martina Tina Csillaghová v prvých rokoch svojej kraiéry

Ďalšími úspešnými piesňami boli Kým ty spíš, Viem, že povieš áno, Príbeh, Tak aby bolo jasné, Mám chuť na niečo chladené, Chápeš, Si sám, Všetko má svoj koniec.

Okrem spievania si vyskúšala aj moderovanie hudobnej relácie pre TV JOJ. Neskôr sa objavila po boku Leoša Mareša v SuperStar. Taktiež svoj talent ukázala na doskách Bábkového divadla v Banskej Bystrici v predstavení Kubo. Hrala aj v seriáli Panelák a vo filme Lóve. 

Tina je dvojnásobnou mamou. Syna Lea má s futbalistom Richardom Lásikom, dcéru Aničku s raperom Separom. Za toho sa dokonca aj vydala, svadba sa konala koncom mája 2014. 

Rozvod slovenskej speváčky po
 (Zdroj: Instagram M.Č.)

Galéria: Tina a jej rodina

Vyzeralo to, že dvojica vytvorila šťastnú a spokojnú rodinu. No nakoniec išli od seba. Oznámili to v auguste 2020.  „My sme už dlhšiu dobu s Tinou boli na tom tak, že som cítil, že to už nie je úplne ono. Ona tiež. Bolo to viac mesiacov, nie v týždňoch. Jedného dňa mi od nej prišla dlhá správa, že či to má vôbec zmysel. A ja som sa ani nesnažil na to reagovať inak, vedel som, že už je to za nami," povedal na rovinu Separ v nedávnom rozhovore. 

Rozvod slovenskej speváčky po
Zobraziť galériu (15)
 (Zdroj: Instagram Separ)

V roku 2020 Tina ohlásila aj návrat na scénu. Vypustila prvý song Čo ak a skladba zožala obrovský úspech. Odvtedy sa vyhrieva na výslní a jej hviezda stúpa hore.

