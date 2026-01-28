Lídri politických strán v Holandsku sa dohodli: Vytvoria menšinovú vládu

HAAG - Lídri politických strán v Holandsku sa v utorok dohodli na vytvorení menšinovej vlády, ktorú povedie
38-ročný Rob Jetten, čím sa stane najmladším premiérom v dejinách Holandska. V noci na stredu o tom informovala agentúra Reuters. Centristická proeurópska strana Demokrati 66 (D66), ktorá v októbri 2025 vyhrala parlamentné voľby, sa spojila s konzervatívnou Kresťanskodemokratickou výzvou (CDA) a pravicovou Ľudovou stranou za slobodu a demokraciu (VVD). Táto koalícia bude mať v 150‑člennej dolnej komore parlamentu len 66 kresiel.
Koalícia nemá väčšinu ani v hornej komore parlamentu
Koalícia zároveň nemá väčšinu ani v hornej komore parlamentu – Senáte, ktorý môže blokovať zákony schválené v dolnej komore. Nová vláda tak bude musieť pre svoje politické rozhodnutia získavať podporu opozície. Konečnú dohodu o koaličnej vláde by mali predstaviť v piatok. Vláda by mala byť oficiálne ustanovená do jedného mesiaca. Menšinové vlády sú v Holandsku podľa portálu Politico nezvyčajné a častejšie im hrozí pád. Pozorovatelia preto pripúšťajú, že na budúci rok by sa v Holandsku mohli konať predčasné voľby, informuje DPA.
VVD chcela pôvodne vytvoriť pravicovú koalíciu, ktorá by zahŕňala aj stranu Správna odpoveď 2021, známu ako Konzervatívni liberáli (JA21). Jettenova strana D66 bola proti takémuto zloženiu koalície a snažila sa o spoluprácu s ľavicovým blokom Zelenej ľavice (Groen Links) a Strany práce (PvdA -20 poslancov) - s čím však nesúhlasila VVD. Strana D66 zvíťazila vo voľbách 29. októbra 2025 s tesným náskokom 30.000 hlasov pred krajne pravicovou protiimigračnou Stranou za slobodu (PVV) pod vedením Geerta Wildersa. Relevantné strany však ešte pred voľbami spoluprácu s PVV odmietli. Na treťom mieste bola v parlamentných voľbách VVD, nasledoval blok Zelenej ľavice a Strany práce a piatou bola CDA.