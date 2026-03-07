Tragický požiar domu pri Šali: Strecha sa zrútila do vnútra domu, v troskách našli dve mŕtve telá

TRNOVEC NAD VÁHOM - Pokojnú noc v obci Trnovec nad Váhom, konkrétne v časti Horný Jatov, vystriedala obrovská tragédia. Plamene pohltili rodinný dom takou intenzitou, že strecha objektu podľahla ničivému živlu a prepadla sa dovnútra. Hasiči a policajti po uhasení požiaru našli v troskách dve telá bez známok života.
Polícia z Močenku bola k požiaru vyslaná v nočných hodinách. Po príchode na miesto však už príslušníci záchranných zložiek čelili apokalyptickému pohľadu na horiaci objekt. Situácia bola kritická, pričom intenzita ohňa spôsobila, že sa strecha budovy zrútila do interiéru rodinného domu.
Po tom, čo sa podarilo požiar dostať pod kontrolu, objavili záchranári v zhorenisku dve obete. „V dome boli nájdené dve osoby vo veku 67 a 63 rokov, ktoré nejavili známky života,“ uviedla na sociálnej sieti nitrianska polícia.
Na miesto nešťastia bol okamžite povolaný aj zisťovateľ príčin požiarov, ktorý nevylúčil cudzie zavinenie.Poverený príslušník PZ vo veci začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenie.