Politická scéna na Slovensku sa môže poriadne zamiešať! Vzniknúť chce až OSEM nových strán

BRATISLAVA - Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť osem politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na webstránke Ministerstva vnútra (MV) SR.
Medzi vznikajúcimi stranami a hnutiami sú subjekty s názvom Farmárske hnutie, Slovenskí vlci, Nová vlna, Reštart Regiónov, Nové Suverénne Slovensko, Košické hnutie 2030, Spoločne Odborne Ľudsky a strana Za národ. Zakladatelia strany musia vyzbierať aspoň 10-tisíc podpisov, odovzdať ich ministerstvu vnútra a požiadať o registráciu. Ak splnia všetky zákonné podmienky, ministerstvo stranu zaregistruje. Na Slovensku je momentálne 56 zaregistrovaných politických strán a hnutí. V likvidácii je 111 strán a hnutí.
archívne video
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán zároveň eviduje zmeny názvu niektorých strán. Srdce vlastenci a dôchodcovia - Slovenská národná jednota sa 13. februára premenovala na stranu Bratia Slovenska. Strana Jablko má od 10. februára nový názov Krajina. Aj Kresťanská únia avizovala zmenu názvu, po novom sa má volať Konzervatívci - Kresťanská únia.