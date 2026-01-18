Okno do temného vesmíru: NOVÝ TYP objavu prekvapil aj astronómov! OBROVSKÝ oblak plynu bez jedinej hviezdy

USA - Vedci objavili úplne nový typ astronomického objektu, ktorý označujú ako „okno do temného vesmíru“. Záhadný útvar dostal názov Cloud-9 a ide o obrovský oblak plynu a temnej hmoty, v ktorom sa nenachádza ani jediná hviezda.
Cloud-9 sa nachádza približne 14 miliónov svetelných rokov od Zeme. Jeho jadro tvorí kompaktná guľa neutrálneho vodíka s priemerom takmer 4 900 svetelných rokov – čo je viac než tisícnásobok vzdialenosti medzi Zemou a najbližšou hviezdou Proxima Centauri. Hoci oblak obsahuje dostatok materiálu potrebného na vznik hviezd, pozorovania Hubbleovho vesmírneho teleskopu potvrdili, že v ňom žiadne hviezdy neexistujú. Podľa vedcov ide o akýsi zárodok galaxie, ktorý sa nikdy úplne nevytvoril – pozostatok z raných čias vesmíru.
„Môžeme ho vnímať ako zlyhanú galaxiu,“ vysvetlil spoluautor výskumu Dr. Andrew Fox z Európskej vesmírnej agentúry. „Je to prízračný objekt, ktorý nemal dostatočnú hmotnosť na to, aby sa zrútil sám do seba a spustil proces tvorby hviezd.“ Cloud-9 patrí do doposiaľ len teoretickej kategórie objektov známych ako RELHIC (Reionization-Limited H I Cloud). Ako informuje Daily Mail, ide o útvary, ktoré sú tvorené najmä temnou hmotou – neviditeľnou substanciou, ktorá predstavuje približne 26 percent hmoty vesmíru.
Cloud-9 musí obsahovať obrovské množstvo neviditeľnej hmoty
Temnú hmotu vedci nevidia priamo, no jej existenciu dokazujú gravitačné účinky. Práve tie naznačujú, že Cloud-9 musí obsahovať obrovské množstvo neviditeľnej hmoty. „Dôkazom prítomnosti temnej hmoty je samotná veľkosť oblaku,“ vysvetľuje Fox. „Bez silného gravitačného pôsobenia by sa jednoducho rozpadol. Plyn samotný na to nestačí – musí tam byť temná hmota.“ Odhaduje sa, že vodík v oblaku má hmotnosť približne miliónkrát väčšiu než Slnko, no aby si Cloud-9 udržal stabilitu, musí obsahovať až päť miliárd slnečných hmôt temnej hmoty.
Pre astronómov ide o mimoriadne cenný objav. RELHICy totiž predstavujú pohľad do úplne raného štádia vývoja vesmíru. „Teórie vzniku galaxií hovoria o minimálnom množstve temnej hmoty, ktoré je potrebné na zapálenie tvorby hviezd,“ vysvetľuje Fox. „Cloud-9 je príkladom objektu, ktorý sa nachádza tesne pod touto hranicou.“ Takéto objekty sú extrémne vzácne a veľmi ťažko pozorovateľné. Ak by boli väčšie, vznikli by z nich galaxie. Ak menšie, dávno by sa rozptýlili.
Skutočne neexistujú žiadne hviezdy
„Cloud-9 je raritný preživší niekde medzi,“ dodáva Dr. Alejandro Benítez Llambay z Univerzity Milano-Bicocca. „Podľa našich modelov zostáva v takto čistom stave menej než 10 percent objektov podobnej veľkosti. Ide o chýbajúci článok v pochopení vzniku galaxií.“ Cloud-9 bol prvýkrát zaznamenaný už pred tromi rokmi pomocou čínskeho teleskopu FAST, no až Hubble dokázal potvrdiť, že v ňom skutočne neexistujú žiadne hviezdy. „Bez Hubblu by sme mohli tvrdiť, že ide len o veľmi slabú trpasličiu galaxiu,“ uviedol hlavný autor štúdie Dr. Gagandeep Anand.
„To, že v objekte nevidíme nič, je v tomto prípade dôkazom, že teória funguje.“
Objav, publikovaný v časopise The Astrophysical Journal Letters, naznačuje, že podobných objektov môže byť v našom okolí oveľa viac. Vedci preto plánujú ďalšie pátranie, najmä pomocou teleskopu FAST. „Takéto oblaky tam určite sú,“ uzatvára Fox. „Potrebujeme ich nájsť viac, aby sme zistili, či je Cloud-9 výnimkou, alebo len prvým z mnohých.“