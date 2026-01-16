Tajomná správa z vesmíru: 10-sekundový záblesk spôsobil paniku medzi astronómami! Čo nám chce povedať?

AMSTERDAM - Vedci objavili záhadný 10-sekundový signál zo vzdialenosti 13 miliárd svetelných rokov, ktorý pravdepodobne vznikol pri explózii supernovy na začiatku vesmíru. Tento vzácny gama záblesk fascinuje astronómov a zároveň vyvoláva otázky o možnom pôvode medzihviezdneho objektu, ktorý nedávno vstúpil do našej slnečnej sústavy.
Vedci zostali zaskočení po objavení záhadného signálu, ktorý podľa všetkého pochádza z okraja vesmíru, vznikol pred miliardami rokov, keď explodovala hviezda na začiatku času. Signál trval iba 10 sekúnd, no jeho pôvod vyvoláva medzi odborníkmi veľké otázky.
Aká je najpravdepodobnejšia teória?
Dva pozemské satelity potvrdili, že signál prišiel zo vzdialenosti 13 miliárd svetelných rokov od Zeme. Najpravdepodobnejšia teória hovorí, že ide o supernovu, ktorá vybuchla, keď bol vesmír starý len 730 miliónov rokov. Vesmír je tak obrovský, že svetlu z hviezdy trvá miliardy rokov, kým k nám dorazí, takže to, čo práve vidíme, sa udialo pred miliardami rokov. Tento najnovší záhadný signál, označovaný ako GRB 250314A, je pravdepodobne výbuchom supernovy s vysokou energiou gama žiarenia z najskoršieho obdobia vesmíru.
Gama žiarenie je neviditeľná a extrémne silná forma svetelnej energie, ktorá obsahuje obrovské množstvo radiácie a vzniká pri mohutných hviezdnych explóziách. Ako uvádza portál Daily Star, vedci zatiaľ nevedia, prečo táto prastaré supernova vyzerá takmer rovnako ako niektoré nedávne explodujúce hviezdy. Andrew Levan, hlavný autor novej štúdie z Radboud University v Holandsku, uviedol: „Len veľmi málo gama zábleskov v posledných 50 rokoch bolo zaznamenaných z prvého miliardového roka vesmíru. Tento konkrétny prípad je veľmi vzácny a nesmierne vzrušujúci.“
Novoobjavený medzihviezdny objekt
Medzitým americkí predstavitelia spravodajských služieb odmietli potvrdiť alebo vyvrátiť, či vlastnia záznamy o novoobjavenom medzihviezdnom objekte, čo vyvolalo špekulácie verejnosti o možnej súvislosti s mimozemšťanmi, hoci vedci tvrdia, že objekt vyzerá ako prírodná kométa.
Objekt, známy ako 3I/ATLAS, je iba tretím potvrdeným telom, ktoré kedy vstúpilo do slnečnej sústavy z medzihviezdneho priestoru. Astronómovia uvádzajú, že sa pohybuje príliš rýchlo na to, aby ho zachytila gravitácia Slnka, a nakoniec opustí slnečnú sústavu navždy. Pozorovania cez pozemné teleskopy ukazujú, že 3I/ATLAS má viditeľnú komu a chvost – typické znaky kométy vytvorenej z ľadu a prachu. Dáta uvoľnené civilnými vesmírnymi agentúrami, vrátane NASA, nepreukázali žiadne známky umelého pôvodu objektu.
Pozornosť verejnosti sa však obrátila na tajomstvá po tom, čo Ústredná spravodajská agentúra (CIA) vydala tzv. „Glomar odpoveď“ na žiadosť podľa zákona o slobode informácií o dokumentoch týkajúcich sa objektu – agentúra uviedla, že nemôže potvrdiť ani vyvrátiť existenciu príslušných dokumentov.