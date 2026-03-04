Tretí evakuačný let Slovenska: Z Ammánu dorazilo do Bratislavy 84 ľudí

BRATISLAVA - Slovenská republika v stredu úspešne zrealizovala tretí evakuačný let z krízovej oblasti Blízkeho východu. Vládny špeciál priviezol z jordánskeho Ammánu do Bratislavy celkovo 84 pasažierov. Okrem občanov SR boli na jeho palube aj občania ďalších 15 národností vrátane 12 zamestnancov delegácie Európskej únie v Jeruzaleme. Informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Sme aj naďalej pripravení rýchlo a efektívne reagovať na krízové udalosti a ponúknuť pomoc nielen vlastným občanom, ale tiež iným krajinám pri návrate ich občanov do vlasti,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Zároveň doplnil, že tretí evakuačný let bol vzhľadom na pomoc občanom iných členských štátov Európskej únie zaradený do mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, ktorý umožňuje refundáciu časti nákladov do výšky 75 percent.
Ako priblížili z rezortu, na palube vládneho špeciálu Ministerstva vnútra SR sa okrem 32 slovenských občanov nachádzali aj 15 občania Českej republiky, ôsmi občania Rakúskej republiky, piati občania Belgického kráľovstva, štyria občania Rumunska, traja občania Slovinskej republiky a rovnako Talianskej republiky, dvaja občania Francúzskej republiky, Helénskej republiky, Jordánskeho hášimovského kráľovstva, Maďarska a Španielskeho kráľovstva a po jednom občanovi z Bieloruskej republiky, Nórskeho kráľovstva, Poľskej republiky a Ukrajiny. Šéf slovenskej diplomacie informoval, že do 8. marca tohto roka je vrátane stredajšej evakuácie pripravených osem repatriačných letov, ktoré už disponujú potrebnými povoleniami na prelet a pristátie. Ďalšie štyri sú v štádiu prípravy z hľadiska obsadenia a zabezpečovania následných diplomatických povolení.
Každý let sa musí samostatne povoľovať
Ako vysvetlil Blanár, realizáciu letov výrazne ovplyvňuje aktuálna bezpečnostná situácia a kapacita tranzitných krajín. V súčasnosti sa evakuácie uskutočňujú najmä cez Omán a Jordánsko s následným preletom do Európy cez Egypt. Ide o koridory, ktoré využíva viacero štátov, čo spôsobuje zvýšené administratívne aj logistické zaťaženie. „Tieto krajiny sú momentálne výrazne preťažené z hľadiska povoľovania preletov. Každý let si vyžaduje individuálne riešenie a intenzívnu komunikáciu s partnermi,“ uviedol Blanár.
Zároveň pripomenul, že pri plánovaní letov sa ministerstvo sústreďuje na krajiny, ktoré sa nachádzajú v konfliktnej zóne a prioritou v evakuačnom procese aj naďalej zostávajú najzraniteľnejšie skupiny - matky s deťmi, maloleté osoby a ľudia so zdravotnými ťažkosťami. V tejto súvislosti spresnil, že na palube tretieho slovenského evakuačného letu sa nachádzalo 16 detí. Stredajšia evakuačná operácia nadviazala na dva utorkové (3. 3.) repatriačné lety z Jordánska, ktorými Slovenská republika zabezpečila návrat celkovo 127 osôb, prevažne občanov SR.