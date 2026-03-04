Prepískla to? Transrodová Slovenka Liberty na háklivú tému: Adele to musela vysvetliť!

BRATISLAVA - ADELA trochu inak je nielen názov talkšou našej najznámejšej moderátorky, ale aj náplň tejto šou. Adela sa pýta, ale aj uvažuje "trochu inak". A práve v tom sú jej relácie zaujímavé tak "trochu inak".
Jeden nevinný fór, smiech… a zrazu otázky a mierne pochybnosti. Čo je ešte humor a čo už môže niekoho zabolieť? Kde sa končí sranda a kde sa začína politická korektnosť? A čo ak v tom vlastne nemáme úplne jasno ani my sami? Do podobnej situácie sa dostala aj pohotová moderátorka Adela Vinczeová, ktorá sa o túto skúsenosť podelila v úprimnom rozhovore s transrodovou ženou, aktivistkou a modelkou Liberty Simon.
Rozhovor ide ďalej než len po povrchu spoločenských tém. Dotýka sa sily odpustenia, významu slov a najmä potreby vidieť za každou debatou v prvom rade človeka. Liberty otvorene vysvetľuje, prečo tranzícia nie je krátkodobý rozmar ani trend, ale dlhá a náročná cesta k vlastnej autenticite – často plná odvahy, strachu aj vnútorných bojov. A pritom rozhovor začal témou, ktorú Adela načrtla už predtým v rozhovore s manželom Viktorom Vinczem: „Zo začiatku som si nebola istá, či nie je gay...“ a celé to zabila tým, že ona sama je transrodový typ... Je takýto typ humoru ok? Liberty, ktorá si prešla tranzíciou, vysvetľuje, prečo sa Adela v "novej" téme, kde ešte nevieme chodiť, ľudí nedotkla...
