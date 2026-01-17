Muži sa HANBIA priznať: TENTO zanedbaný problém môže viesť k zápalom a problémom v spálni! Cítite aj vy syrový zápach?

LONDÝN - Nepríjemný zápach v intímnej oblasti môže mužov poriadne vystrašiť. Mnohí sa obávajú pohlavnej choroby, no odborníci upozorňujú, že v niektorých prípadoch ide o prirodzený jav. Takzvaný „syrový penis“ síce znie šokujúco, no jeho príčina je prekvapivo jednoduchá.
S intímnymi partiami sa spája množstvo zdravotných problémov, o ktorých sa hovorí len zriedka. Jedným z nich je stav, pri ktorom penis zapácha a má nezvyčajný belavý povlak, pripomínajúci syr. Hoci to môže vyzerať ako príznak pohlavne prenosnej choroby, v skutočnosti ide často o úplne prirodzený proces v tele. Tento jav je známy ako smegma, laicky označovaná aj ako syndróm „syrového penisu“. Podľa odborníkov ide o zmes odumretých kožných buniek, prirodzených olejov a telesných tekutín, ktoré sa hromadia najmä pod predkožkou.
Ako pre denník Daily Star vysvetlil doktor Lawrence Cunningham z organizácie UK Care Guide, koža v oblasti genitálií sa obnovuje rýchlejšie než na iných častiach tela. „Ak sa tieto bunky pravidelne neodstraňujú dôkladnou hygienou, miešajú sa s kožným mazom a vytvárajú smegmu,“ uviedol lekár. Práve táto látka má typický belavý, syrovitý vzhľad a výrazný zápach. „Názov syrový penis vznikol pre podobnosť so syrom – nielen vzhľadom, ale aj vôňou, ktorá môže byť veľmi intenzívna, ak sa oblasť pravidelne nečistí,“ dodal Cunningham.
Pozor na zdravotné komplikácie
Hoci smegma nie je pohlavne prenosné ochorenie, jej hromadenie môže viesť k zdravotným komplikáciám. Medzi najčastejšie patrí balanitída – zápal žaluďa, ktorý sa prejavuje začervenaním, opuchom, bolesťou a zvýšenou citlivosťou. „Smegma sa môže objaviť u každého muža, bez ohľadu na to, či je sexuálne aktívny. Sama o sebe nie je nebezpečná, no ak sa dlhodobo neodstraňuje, môže spôsobiť podráždenie, zápaly a infekcie,“ upozorňuje odborník.
Okrem zdravotných problémov môže mať tento stav aj negatívny vplyv na sexuálny život. Podráždenie a nepríjemný zápach môžu znižovať komfort a spôsobovať rozpaky nielen mužovi, ale aj jeho partnerovi. Riešenie je pritom pomerne jednoduché. Základom prevencie je pravidelná a dôkladná hygiena intímnej oblasti, najmä pod predkožkou, kde sa smegma hromadí najčastejšie. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí odborníci odporúčajú navštíviť lekára.