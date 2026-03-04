Repatriačný let sprevádzali komplikácie: Najskôr meškanie a potom výbuchy! Cestujúci prežili ťažké chvíle

PRAHA - Najskôr meškanie a následne aj bezpečnostný poplach, počas ktorého sa nad mestom ozvali silné explózie. Cestujúci, ktorí sa v rámci repatriačných letov vracali z Dubaja do Prahy, zažili ťažké chvíle.
Prvým problémom bolo oneskorenie odletu o dve hodiny. Dôvodom bol neskorý prílet stroja z Českej republiky. Keď sa už podľa svedectva cestujúcich situácia upokojila a lietadlo bolo pripravené na ich nástup, nastal zvrat. Informuje o tom český denník Blesk.
„Všetci sme už boli pripravení nastúpiť. Do odletu zostávalo len pár minút, keď nám na mobilné telefóny prišlo varovanie pred možným útokom,“ opísal jeden z pasažierov. Krátko nato sa podľa jeho slov ozvali na oblohe dva silné výbuchy sprevádzané ohnivými explóziami - išlo o drobový útok na americký konzulát. Situácia vyvolala ďalšiu neistotu aj v leteckej doprave. Lietadlá, ktoré mali v tom čase pristávať v Dubaji, začali meniť smer alebo krúžiť v oblasti a vyčkávať na ďalšie pokyny.
Bezpečnostný poplach bol približne po polhodine odvolaný. Cestujúci potom mohli nastúpiť do lietadla a repatriačný let konečne odštartoval. Následne boli povolené aj pristátia skôr odklonených spojov.
Repatriačný let mal podľa plánu medzipristátie v egyptskej Hurghade, kde bolo naplánované dotankovanie paliva pred pokračovaním cesty do Českej republiky. Lietadlo bezpečne pristálo dnes skoro ráno v Prahe.