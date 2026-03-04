Maďarsko sa dohodlo s Ruskom na energiách: Minister hovorí o stabilných cenách

BUDAPEŠŤ/MOSKVA - Maďarsko získalo od Ruska záruku stabilných cien a plynulých dodávok energetických surovín napriek globálnej kríze. Po stredajšom rokovaní s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve to vo videu zverejnenom na sociálnej sieti Facebook oznámil maďarský minister zahraničných vecí a obchodu Péter Szijjártó.
Podľa šéfa maďarskej diplomacie bude Rusko dodávať zemný plyn a ropu v dohodnutých objemoch a za nezmenené ceny, bez ohľadu na výkyvy na svetových trhoch. Szijjártó pripomenul, že globálny trh čelí vážnym výzvam, najmä v dôsledku vojnového konfliktu v Iráne a hroziaceho uzavretia Hormuzského prielivu, čo by mohlo viesť k drastickému zdražovaniu energií v Európe i vo svete.
„Dohodli sme sa na hľadaní alternatív v prípade zablokovania prepravných trás. Ak bude potrubná preprava ropy narážať na prekážky, budeme zvažovať možnosti námornej prepravy,“ dodal maďarský minister a zdôraznil, že pre bezpečnosť Maďarska sú kritické ropovody Družba a plynovod TurkStream.
Szijjártó pricestoval v stredu do Moskvy, kde rokoval s Putinom o zastavenej prevádzke ropovodu Družba a o osude maďarských vojnových zajatcov slúžiacich v ukrajinskej armáde, ktorých zajali Rusi. Ruský prezident na schôdzke oznámil, že na žiadosť Budapešti prepustia dvoch maďarských občanov zajatých ruskou armádou počas bojov na Ukrajine.