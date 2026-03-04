Utrite si slinku, dámy: Lewis Hamilton pred sezónou ukázal dokonalé TELO MUŽA

LOS ANGELES - Lewis Hamilton, sedemnásobný majster sveta Formuly 1, spôsobil poriadnu „búrku“ na svojom Instagramovom účte, keď ako blesk z jasného neba zverejnil selfie bez trička. Po dvadsiatich rokoch vo vrcholových pozíciách prestížneho športu vyzerá ako reklama na mužskú dokonalosť. Alebo je to photoshop ?
Len pár dní pred začiatkom novej sezóny zverejnil Lewis Hamilton na svojej sociálnej sieti fotografiu bez trička, kde predvádza výrazne vypracované telo a tetovania. Je to jasný dôkaz, že jeho príprava na preteky bola naozaj tvrdá. Tento snímok sprevádzal status „Týždeň pretekov! Som pripravený.“
Hamiltonova forma v poslednom období pritiahla veľkú pozornosť fanúšikov aj médií. Sedemnásobný majster sveta totiž prešiel náročným tréningovým režimom, zameraným na silu, vytrvalosť aj flexibilitu, čo sa jasne odráža na jeho fyzickej kondícii.
Tento rok je pre Hamiltona veľmi dôležitý. Vstupuje už do svojej 20. sezóny v F1, čo je výkon, o ktorom mnohí hovorili ako o nemožnom, keď začínal. Zdieľal aj motivačné príspevky, v ktorých spomína, ako ho iní považovali za outsidera, no on nikdy neprestával bojovať.
Fotografia bez trička teda nebola len o vzhľade. Je to súčasť veľkej kampane pred novou sezónou a jasné vyhlásenie: Hamilton je späť v plnej sile a s dôrazom na to, že chce aj v roku 2026 opäť zažiariť na trati. Alebo žeby mu zverejňovanie polonahých selfie poradila nová frajerka, Kim Kardashian, ktorá s tým má bohaté skúsenosti a za jeden takýto post si pri spolupráci vraj dokáže zarobiť aj milión dolárov...?
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%