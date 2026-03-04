Päť minút navyše vďaka jedinej zmene: Vedci odhalili TRIK, ktorý V POSTELI funguje lepšie než akékoľvek cvičenie!

LONDÝN - Turecká štúdia ukazuje, že meditáciou inšpirované hlboké dýchanie zlepšuje kontrolu ejakulácie a prináša trvalejšie výsledky než samotné cvičenia panvového dna.
Keď ide o výdrž v posteli, pokoj môže byť účinnejší než snaha „zabrať“. Nový výskum naznačuje, že muži, ktorí si osvoja techniky hlbokého, pomalého dýchania, dokážu pohlavný styk výrazne predĺžiť. V klinickom pokuse si účastníci vďaka dýchaniu pripísali v priemere takmer päť minút navyše, uvádza portál The Sun. Predčasná ejakulácia patrí medzi najčastejšie sexuálne ťažkosti – podľa britskej zdravotníckej služby NHS sa s ňou stretávajú približne traja z desiatich mužov. Práve preto sa lekári z Rumeli University v Turecku zamerali na to, či môže pomôcť jednoduchá, neinvazívna metóda.
Aký bol výsledok?
Do osem týždňov trvajúcej štúdie zapojilo 59 mužov. Všetci absolvovali poradenskú terapiu a cvičenia panvového dna; polovica z nich však navyše dvakrát denne praktizovala hlboké dýchanie v štýle meditácie. Výsledok? Skupina s dýchaním predĺžila pohlavný styk v priemere o 283 sekúnd, zatiaľ čo kontrolná skupina o 206 sekúnd.
Zaujímavé je, že kým muži bez dýchacích cvičení časom o zlepšenie prišli, tí, ktorí dýchali cielene, si lepšiu výdrž udržali aj po roku. Autor štúdie Dr. Umit Erkut v časopise Journal of Sexual Medicine vysvetľuje, že hlboké dýchanie môže zvyšovať silu a vytrvalosť svalov panvového dna a zároveň upokojovať nervové dráhy okolo penisu.
Pozor na bránicu
Podľa odborníkov zohráva rolu aj bránica, ktorá pracuje v súhre s panvovým dnom, a tiež možné zvýšenie hladín serotonínu – chemickej látky spojenej s lepšou kontrolou ejakulácie. Inými slovami, menej stresu a vedomé dýchanie môžu byť jednoduchým, dostupným spôsobom, ako zlepšiť intímny život bez liekov či invazívnych zásahov.