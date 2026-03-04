Drahá nepozornosť v Bratislave: Muž si v bankomate zabudol 1 300 eur, bleskovo o ne prišiel!

BRATISLAVA - Stačila chvíľka nepozornosti a poriadny balík peňazí bol preč. Neznámy muž v Bratislave zažil situáciu, ktorú nechce zažiť nikto z nás – v bankomate si zabudol hotovosť vo výške 1 300 eur. Kým si chybu uvedomil, peniaze už mali nového „majiteľa“. Prípad už rieši polícia aj banka a poškodený muž teraz cez sociálne siete posiela nálezcovi jasný odkaz: Vráťte ich, kým nie je neskoro!
Incident sa odohral v pondelok 23. februára medzi 10:15 a 10:20 v priestoroch klientskeho centra na Tomášikovej ulici v Bratislave. Poškodený muž si pri výbere z bankomatu Tatra banky v návale roztržitosti nevzal hotovosť. Keď sa k zariadeniu vrátil, po 1 300 eurách už nebolo ani stopy.
Majiteľ peňazí sa rozhodol nič nenechať na náhodu a okrem polície zalarmoval aj verejnosť prostredníctvom známej skupiny HAKA na sociálnej sieti. „Trestné oznámenie je podané, banka o tom vie, kamerové záznamy sa riešia, takže je otázka času, kedy sa dôjde na to, kto to bol,“ napísal vo svojom príspevku nešťastný Bratislavčan. Zároveň priznal, že k situácii došlo jeho vlastnou chybou, no zdôraznil, že privlastniť si nájdenú hotovosť je trestný čin.
Banka a polícia spolupracujú
Bankomaty sú dnes vybavené modernými kamerovými systémami, ktoré snímajú nielen priestor pred sebou, ale aj ruky a tvár osoby, ktorá so zariadením manipuluje. Navyše, klientske centrum je pod neustálym dohľadom ďalších bezpečnostných kamier. Polícia už pracuje so záznamami, ktoré by mali páchateľa identifikovať.
„Nepýtajte sa, ako sa to stalo a prečo, bohužiaľ, moja roztržitosť. Nič s tým neurobím,“ uzavrel muž s nádejou, že nálezca dostane rozum a peniaze vráti priamo do banky skôr, než mu na dvere zaklope kriminálka.