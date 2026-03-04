Kližan VYTOČENÝ do vývrtky: Stále je v Saudskej Arábii... Ministerstvo vôbec NEPOMÁHA!

SAUDSKÁ ARÁBIA - Slovenský tenista Martin Kližan sa ocitol v nepríjemnej situácii. Počas pobytu v Saudskej Arábii uviazol v oblasti, ktorá sa ocitla v napätí pre možné útoky na americkú ambasádu. Už niekoľko dní sa snaží dostať domov na Slovensko, no podľa jeho slov bez akejkoľvek pomoci zo strany štátu. Frustrovaný športovec otvorene kritizuje komunikáciu ministerstva zahraničných vecí a tvrdí, že všetko si musel vybaviť sám.
Rovnako ako mnoho Slovákov, tak aj tenista Martin Kližan uviazol v zahraničí. Presnejšie v Saudskej Arábii, čo patrí teraz do tých nie veľmi nebezpečných oblastí. Ako priznal, nachádza sa v mieste, kde chcel Irán útočiť na americkú ambasádu. „Nachádza sa presne 8 minút od hotela, kde bývame," uviedol. Takže už to bolo varovným signálom, že nie je čas strácať čas a je dobré odtiaľ odísť. Už niekoľko dní sa snaží dostať sa domov, no márne.
„Ministerstvo zahraničných vecí, kde som posielal registračné maily, volali sme na tie čísla, nonstop nepretržite dva dni, samozrejme nikto nedvíhal telefón, lebo buď sú obsadení všetci operátori alebo nemajú dostatočný počet ľudí, ktorí to dvíhajú," rozčuľoval sa s tým, že nechápe, prečo nezoženú v krízovej situácii viac ľudí, aby dvíhali telefón, keď sa chcú ľudia dostať v poriadku domov. „Všetko si musíme robiť sami," dodal.
Je sklamaný, ako momentálne situácia prebieha. „Nemám pozitívneho slova na to, ako táto situácia prebieha, pretože žiadny kontakt, žiadne maily, žiadna odozva na telefonáty, žiadna správa, nič, nulová komunikácia. Tak ja to nechápem, čo tam neviete zavolať viac ľudí, aby aspoň dvihli ten poj*baný, skurv*ný telefón," rozčúlil sa.
Kližan odrezaný vo VOJNOU zmietanej oblasti: Rozsiahly útok Iránu... Prosí o POMOC!
Porovnal to so situáciu, keď zabudne niečo štátu zaplatiť: „Tak už NAKA mi pomaly vykopáva dvere," dodal s dôvtipom. „Normálne som nasratý, samozrejme, sme si všetko vybavili sami. Keby som sa mal spoliehať na podporu štátu, tak by som tu zostal ešte ďalšie dva roky. Zobuďte sa na tom ministerstve a robte pre ľudí, Slovákov, občanov, aby boli aspoň spokojný trošku," uzavrel.
Medzičasom sa im dostala z ministerstva odpoveď, keďže sa Kližan nenachádza v Saudskej arábii sám, ale s priateľkou. Zuzana ich reakciu zverejnila na sociálnej sieti a veruže z nej nadšení neboli. Viac sa dozviete v galérii.