Vypil TRI litre VODKY denne a vyzeral ako postavička zo Simpsonovcov: Sean prežil vlastnú SMRŤ, dnes ho nespoznáte!

LONDÝN - Brit Sean Holland sa prepadol do ťažkej závislosti od alkoholu už v mladom veku. Denne vypil až tri litre vodky, jeho pečeň zlyhávala a telo postihla žltačka. Keď sa rozhodol prestať zo dňa na deň, skolaboval a skončil v nemocnici. Dnes je už 11 mesiacov abstinentom a pomáha iným dostať sa z alkoholizmu.
Sean Holland sa rozhodol vzdať alkoholu po tom, čo jeho život úplne ovládla závislosť. Denne vypil až tri litre vodky a poškodenie pečene dospelo do takého štádia, že celé jeho telo zožltlo – ľudia ho prirovnávali k postavičkám zo seriálu Simpsonovci. S pitím začal v 18 rokoch, pričom alkohol mu spočiatku pomáhal zvládať úzkosti a panické stavy. Ako píše The Sun, postupne sa však jeho konzumácia stupňovala. Najskôr pil pivo, neskôr víno a napokon prešiel na tvrdý alkohol. Už ako 21-ročný sa u neho objavovali abstinenčné príznaky – tras rúk a nevoľnosť, ak sa nenapil.
Ako záhradník začínal deň pivom a neskôr sa dostal do štádia, keď potreboval pol litra vodky hneď ráno, aby vôbec dokázal fungovať. Vo veku 23 rokov pil alkohol hneď po prebudení a o dva roky neskôr už denne skonzumoval šesť fliaš vína. Keď ani to nestačilo, siahol po liehovinách.
Prišiel o slobodu aj zdravie
„Od piatej rána do jedenástej som pil fľašu vodky len preto, aby som nezvracal alebo nedostal záchvat,“ opisuje Sean. „V marci minulého roka som bol schopný vypiť dva až tri litre čistej vodky denne.“ Jeho závislosť ho stála slobodu aj zdravie. Medzi augustom 2023 a októbrom 2024 bol trikrát vo väzení za násilné skutky spáchané pod vplyvom alkoholu. Denne minul približne 55 libier len na alkohol.
Zabudnite na psy a mačky: Profesorka psychológie tvrdí, že jej duševné zdravie zachraňuje SLIEPKA V PLIENKE!
Zlom nastal v marci 2025, keď si na svoje narodeniny prenajal hotelovú izbu s úmyslom ukončiť život. Po noci plnej alkoholu sa však zobudil s pocitom, že takto už ďalej nemôže pokračovať, a rozhodol sa prestať piť okamžite. Náhle vysadenie alkoholu však vyvolalo ťažký abstinenčný záchvat. Jeho rodičia ho našli v hotelovej izbe ležať na podlahe v kŕčoch a privolali záchranku.
Premenil sa na animovanú postavičku
Lekári zistili, že Sean trpí hepatitídou pečene, jej tukovým poškodením a psoriázou, mal poškodené obličky, zapálenú slezinu aj pankreatitídu. Počas hospitalizácie mu stmavol moč do čiernej farby a koža i oči sa sfarbili do sýtožlta. Žltačka u neho pretrvávala približne tri mesiace. „Bol som žltý od hlavy po päty, orgány mi postupne zlyhávali. Dodnes nechápem, ako som to prežil,“ hovorí. „Keď som si prvýkrát všimol žlté oči, bolo mi to jedno. Bol som úplne na dne.“
Demencia nie je len o zabúdaní: Ak si na svojich blízkych všimnete TENTO pohyb nohami, zbystrite pozornosť!
Po prepustení z nemocnice strávil dva mesiace na liečení a dnes je už 11 mesiacov abstinentom. Trvalé poškodenie pečene sa síce už nedá zvrátiť, no jeho zdravotný stav sa stabilizoval. Dnes Sean pracuje s ľuďmi, ktorí bojujú so závislosťou od alkoholu, a snaží sa im ukázať, že zmena je možná. „Vždy existuje svetlo na konci tunela, nech sa zdá situácia akokoľvek beznádejná,“ odkazuje. „Ak som to dokázal ja, dokáže to každý. Získal som späť rodinu, priateľov aj normálny život.“