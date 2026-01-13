TÚTO záhadu nedokázali vyriešiť desaťročia! Riešenie je jednoduché: Temná hmota vznikla NESKÔR! Je náš vesmír FAKE?

TEXAS - Nová teória naznačuje, že temná hmota nemusela vzniknúť spolu s naším vesmírom. Podľa fyzikov mohol po Veľkom tresku nasledovať ešte jeden – temný, ktorý stvoril neviditeľnú časť reality.
Vedci prichádzajú s odvážnou hypotézou, ktorá môže zásadne zmeniť naše chápanie vesmíru. Podľa novej teórie mohla temná hmota – záhadná látka tvoriaca až päť šestín vesmíru – vzniknúť až po Veľkom tresku, a to počas takzvaného „temného veľkého tresku“. Tento proces by mohol znamenať existenciu skrytého vesmíru, ktorý sa vyvíjal oddelene od toho nášho.
Viditeľná hmota a žiarenie
S touto myšlienkou prišli fyzici Katherine Freeseová a Martin Winkler z Texaskej univerzity v Austine. Tvrdia, že vesmír mohol zažiť hneď dva veľké tresky. Prvý – klasický horúci Veľký tresk – vytvoril viditeľnú hmotu a žiarenie. Druhý, omnoho tajomnejší, mal dať vznik temnej hmote. „Zistili sme, že temná hmota mohla vzniknúť až mesiac po Veľkom tresku, čo je z kozmologického hľadiska takmer večnosť,“ vysvetlil Winkler.
Doterajšie teórie predpokladali, že temná hmota vznikla súčasne s vesmírom, píše portál indy100.com. Podľa autorov novej štúdie však na to neexistujú priame dôkazy. „Často sa zabúda, že nemáme žiadne dôkazy o existencii temnej hmoty v úplne raných fázach vesmíru,“ upozorňuje Winkler. Práve táto neistota otvorila priestor pre alternatívny scenár jej vzniku.
Neinteragujú spolu
Teória prichádza v čase, keď sa hľadanie temnej hmoty dostáva do slepej uličky. Vedci po celom svete vybudovali hlboko pod zemou extrémne citlivé detektory, ktoré majú zachytiť častice temnej hmoty prechádzajúce Zemou. Napriek desaťročiam výskumu však tieto experimenty zatiaľ nepriniesli jednoznačné výsledky.
Podľa Winklera môže byť odpoveďou práve fakt, že temná hmota s bežnou hmotou takmer vôbec neinteraguje – okrem gravitačného pôsobenia. „Ak pripustíme, že temná hmota komunikuje s vesmírom výlučne prostredníctvom gravitácie, temný veľký tresk je jedným z najpravdepodobnejších mechanizmov jej vzniku,“ tvrdí vedec. Dobrou správou podľa neho je, že aj takýto scenár je možné v budúcnosti experimentálne testovať.
Ak by sa táto teória potvrdila, znamenalo by to, že popri našom známom vesmíre môže existovať aj jeho temný, skrytý náprotivok. A hoci ho zatiaľ nevidíme, jeho gravitačný vplyv by mohol formovať štruktúru celého kozmu viac, než sme si doteraz dokázali predstaviť.