Utorok13. január 2026, meniny má Rastislav, zajtra Radovan, Radovana

TÚTO záhadu nedokázali vyriešiť desaťročia! Riešenie je jednoduché: Temná hmota vznikla NESKÔR! Je náš vesmír FAKE?

Ilustračné foto Zobraziť galériu (3)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/nch © Zoznam/nch

TEXAS - Nová teória naznačuje, že temná hmota nemusela vzniknúť spolu s naším vesmírom. Podľa fyzikov mohol po Veľkom tresku nasledovať ešte jeden – temný, ktorý stvoril neviditeľnú časť reality.

Vedci prichádzajú s odvážnou hypotézou, ktorá môže zásadne zmeniť naše chápanie vesmíru. Podľa novej teórie mohla temná hmota – záhadná látka tvoriaca až päť šestín vesmíru – vzniknúť až po Veľkom tresku, a to počas takzvaného „temného veľkého tresku“. Tento proces by mohol znamenať existenciu skrytého vesmíru, ktorý sa vyvíjal oddelene od toho nášho.

TÚTO záhadu nedokázali vyriešiť
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

Viditeľná hmota a žiarenie

S touto myšlienkou prišli fyzici Katherine Freeseová a Martin Winkler z Texaskej univerzity v Austine. Tvrdia, že vesmír mohol zažiť hneď dva veľké tresky. Prvý – klasický horúci Veľký tresk – vytvoril viditeľnú hmotu a žiarenie. Druhý, omnoho tajomnejší, mal dať vznik temnej hmote. „Zistili sme, že temná hmota mohla vzniknúť až mesiac po Veľkom tresku, čo je z kozmologického hľadiska takmer večnosť,“ vysvetlil Winkler.

TÚTO záhadu nedokázali vyriešiť
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Getty Images)

Doterajšie teórie predpokladali, že temná hmota vznikla súčasne s vesmírom, píše portál indy100.com. Podľa autorov novej štúdie však na to neexistujú priame dôkazy. „Často sa zabúda, že nemáme žiadne dôkazy o existencii temnej hmoty v úplne raných fázach vesmíru,“ upozorňuje Winkler. Práve táto neistota otvorila priestor pre alternatívny scenár jej vzniku.

Neinteragujú spolu

Teória prichádza v čase, keď sa hľadanie temnej hmoty dostáva do slepej uličky. Vedci po celom svete vybudovali hlboko pod zemou extrémne citlivé detektory, ktoré majú zachytiť častice temnej hmoty prechádzajúce Zemou. Napriek desaťročiam výskumu však tieto experimenty zatiaľ nepriniesli jednoznačné výsledky.

MONŠTRUM vo vesmíre: Vďaka zvláštnemu javu objavili GIGANTICKÚ čiernu dieru! Vedci zachytili neviditeľné Prečítajte si tiež

MONŠTRUM vo vesmíre: Vďaka zvláštnemu javu objavili GIGANTICKÚ čiernu dieru! Vedci zachytili neviditeľné

Podľa Winklera môže byť odpoveďou práve fakt, že temná hmota s bežnou hmotou takmer vôbec neinteraguje – okrem gravitačného pôsobenia. „Ak pripustíme, že temná hmota komunikuje s vesmírom výlučne prostredníctvom gravitácie, temný veľký tresk je jedným z najpravdepodobnejších mechanizmov jej vzniku,“ tvrdí vedec. Dobrou správou podľa neho je, že aj takýto scenár je možné v budúcnosti experimentálne testovať.

Hľadanie ihly v kôpke sena končí: Dva nové teleskopy majú prísť s pravdou! TU sa pravdepodobne skrýva ĎALŠIA planéta Prečítajte si tiež

Hľadanie ihly v kôpke sena končí: Dva nové teleskopy majú prísť s pravdou! TU sa pravdepodobne skrýva ĎALŠIA planéta

Ak by sa táto teória potvrdila, znamenalo by to, že popri našom známom vesmíre môže existovať aj jeho temný, skrytý náprotivok. A hoci ho zatiaľ nevidíme, jeho gravitačný vplyv by mohol formovať štruktúru celého kozmu viac, než sme si doteraz dokázali predstaviť.

Viac o téme: VesmírVeľký treskVedaTemná hmota
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Horor na streche a
Horor na streche a v púšti: TOTO sú najhoršie sexuálne experimenty, aké sa kedy stali! TU sa na intímnosti NIKDY nehodia
Zaujímavosti
Expertka prehovorila: Ak vám
Expertka prehovorila: Ak vám oblečenie ZAPÁCHA po vypraní, robíte TÚTO chybu! Nie je to práčkou, ale VAMI
Zaujímavosti
Vyhlásili ho za MŔTVEHO,
Vyhlásili ho za MŔTVEHO, zapli zips na vaku… o pár minút sa začal HÝBAŤ! Čo sa stalo, keď ho chceli BALZAMOVAŤ?
Zaujímavosti
Japonský trik, ktorý vám
Japonský trik, ktorý vám môže zmeniť život: Chcete schudnúť bez diéty? TOTO zmení vaše stravovanie navždy
Zaujímavosti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Predstaviteľka Adely Ostrolúckej herečka Ivana Kološová, hrala vo filme prvýkrát
Predstaviteľka Adely Ostrolúckej herečka Ivana Kološová, hrala vo filme prvýkrát
Správy
Bývalí partneri Kavaschovej sú jej, ale aj manželovi KOLEGOVIA: Ako si rozumejú?!
Bývalí partneri Kavaschovej sú jej, ale aj manželovi KOLEGOVIA: Ako si rozumejú?!
Prominenti
Film Štúr je hlavne aj o Adele Ostrolúckej, uviedla Čengel Solčanská
Film Štúr je hlavne aj o Adele Ostrolúckej, uviedla Čengel Solčanská
Správy

Domáce správy

Nový zákon mení pravidlá:
Nový zákon mení pravidlá: DVE veľké zmeny pre tisíce zamestnancov! Pozrite, či sa vás to týka
Domáce
Nový rok - nové
Nový rok - nové pravidlá: Sociálna poistovňa upozorňuje na zmenu, vyššie dôchodky!
Domáce
Meteorológovia varujú pred poľadovicou:
Meteorológovia varujú pred poľadovicou: Vyskytne sa najmä v TEJTO časti Slovenska
Domáce
SMUTNÁ SPRÁVA Zomrel významný slovenský muzikológ: Stál za úspechom fujary v UNESCO
SMUTNÁ SPRÁVA Zomrel významný slovenský muzikológ: Stál za úspechom fujary v UNESCO
Bratislava

Zahraničné

Alí Chameneí
Provládne zhromaždenia v Iráne sú počas protestov varovaním pre USA, uviedol vodca Chameneí
Zahraničné
Prezident Donald Trump odpovedá
Trump zasahuje proti Iránu: Vysoké clá na všetky krajiny, ktoré obchodujú s Iránom!
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump.
Hrozí rozpad NATO: Trump zadal vypracovať plány na inváziu do Grónska! Generáli hovoria o šialenstve
Zahraničné
Vedci v novej štúdii
Vedci v novej štúdii bijú na POPLACH: TIETO potraviny zvyšujú riziko chorôb takmer všade v tele, najmä v pečeni
Zahraničné

Prominenti

Najväčšie poníženie Kamily Magálovej:
Najväčšie poníženie Kamily Magálovej: Všetci sa mi smiali... dnes mi tlieskajú!
Domáci prominenti
Karlos Vémola s manželkou
Vémola HNIJE vo väzení a jeho žena? Lela má v dome INÉHO chlapa!
Domáci prominenti
Princov pobočník z Popelky:
Princov pobočník z Popelky: Oslepol a... Zomrel taký mladý!
Osobnosti
Nvotová stále leží v
Nvotová stále leží v nemocnici: Opísala svoje dni na onkológii!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

TÚTO záhadu nedokázali vyriešiť
TÚTO záhadu nedokázali vyriešiť desaťročia! Riešenie je jednoduché: Temná hmota vznikla NESKÔR! Je náš vesmír FAKE?
Zaujímavosti
Horor na streche a
Horor na streche a v púšti: TOTO sú najhoršie sexuálne experimenty, aké sa kedy stali! TU sa na intímnosti NIKDY nehodia
Zaujímavosti
Zázračný nápoj? Toto sa
Zázračný nápoj? Toto sa deje s telom, ak pijete vodu s citrónom pred raňajkami
vysetrenie.sk
Vyhlásili ho za MŔTVEHO,
Vyhlásili ho za MŔTVEHO, zapli zips na vaku… o pár minút sa začal HÝBAŤ! Čo sa stalo, keď ho chceli BALZAMOVAŤ?
Zaujímavosti

Dobré správy

Novinky, ktoré majú prispieť
Novinky, ktoré majú prispieť k jednoduchšiemu cestovaniu: Ktorých liniek sa týkajú?
regiony.zoznam.sk
Koniec obmedzení pre dve
Koniec obmedzení pre dve mestá či nový režim kvôli práci a škole: Zistite, čo sa mení
nitra.zoznam.sk
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce

Ekonomika

Ako sa konsolidácia premietne v roku 2026 vo vašej výplatnej páske? Vypočítajte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Ako sa konsolidácia premietne v roku 2026 vo vašej výplatnej páske? Vypočítajte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Oznamy, ktoré zaplavili Slovensko, vyvolávajú otázky: Daniari reagujú a toto radia! (foto)
Oznamy, ktoré zaplavili Slovensko, vyvolávajú otázky: Daniari reagujú a toto radia! (foto)
Akú výšku majú dôchodky v Európe? Rozdiely sú naozaj priepastné!
Akú výšku majú dôchodky v Európe? Rozdiely sú naozaj priepastné!
Zlato také drahé ešte nikdy nebolo: Čo stojí za jeho historickým rastom a prelomí magickú hranicu?
Zlato také drahé ešte nikdy nebolo: Čo stojí za jeho historickým rastom a prelomí magickú hranicu?

Šport

Juraj Slafkovský na domácom ľade: Online prenos zo zápasu Montreal Canadiens – Vancouver Canucks
Juraj Slafkovský na domácom ľade: Online prenos zo zápasu Montreal Canadiens – Vancouver Canucks
Juraj Slafkovský
Ťažký pád tam ho stál dva roky kariéry: Dvojnásobný medailista z OH oznámil logické rozhodnutie
Ťažký pád tam ho stál dva roky kariéry: Dvojnásobný medailista z OH oznámil logické rozhodnutie
Lyžovanie
Šokujúca tragédia: Bývalého klubového prezidenta zastrelili na pohrebe jeho matky
Šokujúca tragédia: Bývalého klubového prezidenta zastrelili na pohrebe jeho matky
Ligue 1
Mieril do štvrtej ligy, skončil v Premier League: Rozprávku Brentfordu píše bývalý televízny expert
Mieril do štvrtej ligy, skončil v Premier League: Rozprávku Brentfordu píše bývalý televízny expert
Premier League

Auto-moto

Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Predstavujeme
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Doprava
Peugeot 408 s dôslednou modernizáciou: viac výkonu, viac komfortu
Peugeot 408 s dôslednou modernizáciou: viac výkonu, viac komfortu
Predstavujeme
TEST: Hyundai Staria HEV - hyperpohon zapnúť
TEST: Hyundai Staria HEV - hyperpohon zapnúť
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Veľké zmeny v Sociálnej poisťovni: V týchto prípadoch musíte podať čestné vyhlásenie!
Veľké zmeny v Sociálnej poisťovni: V týchto prípadoch musíte podať čestné vyhlásenie!
Aktuality
Dohovoríte sa v práci s generáciou Z? Týchto 13 trendy fráz by ste mali poznať
Dohovoríte sa v práci s generáciou Z? Týchto 13 trendy fráz by ste mali poznať
Pracovné prostredie
Až 200-tisíc pracovných miest v Európe môžu zrušiť: Ohrozený je tento jeden sektor!
Až 200-tisíc pracovných miest v Európe môžu zrušiť: Ohrozený je tento jeden sektor!
Aktuality
Naozaj chcú ženy menej povýšenia ako muži? Takéto dáta by ste nečakali!
Naozaj chcú ženy menej povýšenia ako muži? Takéto dáta by ste nečakali!
Kariérny rast

Varenie a recepty

Kuracie prsia v cestíčku z taveného syra – je také dobré, že v ňom budete vyprážať všetko.
Kuracie prsia v cestíčku z taveného syra – je také dobré, že v ňom budete vyprážať všetko.
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Cestoviny s kuracím mäsom z jednej panvice
Cestoviny s kuracím mäsom z jednej panvice
Kuracie prsia
Mliečna ryža: Jedna surovina rozhodne o tom, či bude dokonalá
Mliečna ryža: Jedna surovina rozhodne o tom, či bude dokonalá
Rady a tipy

Technológie

S mimozemšťanmi sa možno môžeme rozprávať podobne ako s včelami: Nový výskum odhalil „univerzálny jazyk kozmu“
S mimozemšťanmi sa možno môžeme rozprávať podobne ako s včelami: Nový výskum odhalil „univerzálny jazyk kozmu“
Veda a výskum
Darwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učíme
Darwinov strašiak opäť ožíva: Vedci spochybňujú časovú os evolúcie. Minulosť života nemusí vyzerať tak, ako ju dnes učíme
Veda a výskum
Čakáš na jarnú veľkú Windows aktualizáciu? Microsoft potvrdil, že 26H1 nepríde na väčšinu PC, toto je dôvod
Čakáš na jarnú veľkú Windows aktualizáciu? Microsoft potvrdil, že 26H1 nepríde na väčšinu PC, toto je dôvod
Windows
Ktorý operátor má najlepší internet na Slovensku? nPerf zverejnil veľké porovnanie, toto je líder
Ktorý operátor má najlepší internet na Slovensku? nPerf zverejnil veľké porovnanie, toto je líder
Operátori

Bývanie

10 dobrých rád, s ktorými vyhrejete studenú izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
10 dobrých rád, s ktorými vyhrejete studenú izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia
Zostalo po Vianociach prázdno? 9 cenovo dostupných tipov, ako si cez zimu vytvoriť útulný domov
Zostalo po Vianociach prázdno? 9 cenovo dostupných tipov, ako si cez zimu vytvoriť útulný domov

Pre kutilov

Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Zelenina a ovocie
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Recepty
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Údržba a opravy
Vyzerá ako namaľovaná a v noci sa hýbe: Spoznajte rastlinu, ktorá sa okamžite stane stredobodom izby
Vyzerá ako namaľovaná a v noci sa hýbe: Spoznajte rastlinu, ktorá sa okamžite stane stredobodom izby
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Žiadne extrémy, žiaden jojo efekt: Toto robia ženy, ktoré si váhu udržia roky
Chudnutie a diéty
Žiadne extrémy, žiaden jojo efekt: Toto robia ženy, ktoré si váhu udržia roky
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Nový zákon mení pravidlá:
Domáce
Nový zákon mení pravidlá: DVE veľké zmeny pre tisíce zamestnancov! Pozrite, či sa vás to týka
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Zelenskyj varuje: Rusko chystá mohutný úder už v najbližších dňoch
Nový rok - nové
Domáce
Nový rok - nové pravidlá: Sociálna poistovňa upozorňuje na zmenu, vyššie dôchodky!
Americký prezident Donald Trump.
Zahraničné
Hrozí rozpad NATO: Trump zadal vypracovať plány na inváziu do Grónska! Generáli hovoria o šialenstve

Ďalšie zo Zoznamu