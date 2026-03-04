AKTUÁLNE Akcia Kajúcnik má pokračovanie: Prokurátora Šúreka aj troch čurillovcov pustili zo zadržania

BRATISLAVA - Prokurátora Generálnej prokuratúry (GP) SR Michala Šúreka a ďalšie tri osoby prepustili zo zadržania na slobodu. Potvrdil to ich právny zástupca Ján Dulovič. Zadržaní a obvinení boli v rámci utorkovej (3. 3.) akcie policajnej inšpekcie s názvom Kajúcnik.
Policajná inšpekcia prepustila okrem Michala Šúreka na slobodu aj policajtov Branislava Dunčka, Róberta Magalu a Romana Staša. Policajti Ján Čurilla a Pavol Ďurka zatiaľ zostávajú zadržaní. O prípadnom návrhu na ich väzobné stíhanie však zatiaľ nie sú podľa Duloviča žiadne informácie.
ÚIS v rámci utorkovej akcie zadržal a obvinil štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu. Ide o obvinenie z vydierania alebo zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorých sa mali dopúšťať organizovanou formou.
Okrem obvinených zadržala policajná inšpekcia aj dve podozrivé osoby. Vyšetrovateľku Alžbetu Farkašovú prepustili v stredu bez obvinenia zo zadržania na slobodu. Akcia prebiehala na území Bratislavského, Nitrianskeho a Banskobystrického kraja.