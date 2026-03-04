KRVAVÁ GUĽOVAČKA v New Yorku: Policajti skončili v nemocnici a lektor univerzity sa SMIAL, že ich deti ostali bez otca

NEW YORK - Lektor z Kolumbijskej univerzity vyvolal vlnu kritiky po tom, čo na sociálnej sieti zverejnil sarkastický príspevok o údajnej smrti policajta zasiahnutého počas hromadnej snehovej bitky v Manhattane. Incident, pri ktorom boli zranení dvaja policajti z New Yorku, rozpútal ostrú politickú aj verejnú diskusiu o hraniciach humoru a rešpekte k polícii.
Externý lektor na School of Social Work patriacej pod Columbia University, Anthony Zenkus, si najnovšie uťahoval z príslušníkov New York City Police Department (NYPD). Naznačil, že po tom, čo ich dav zasypal snehovými guľami, zanechali deti bez otca. „NAJNOVŠIE: Jeden z príslušníkov NYPD, ktorého včera počas potýčky v New Yorku zasiahla snehová guľa, podľahol svojim zraneniam a dnes o 13.00 ho vyhlásili za mŕtveho,“ napísal na sieti X.
„Snehuliak, ktorého postavil so svojimi dvoma deťmi — teraz už bez otca — stále stojí na trávniku jeho domu v Levittowne na Long Islande,“ doplnil posmešne v príspevku, ku ktorému priložil fotografiu snehuliaka. „Prosím, modlite sa za jeho rodinu.“ Používatelia sociálnych sietí tento nevkusný žart ostro kritizovali. „Myslím si, že NYPD a všetci policajti by mali povedať New Yorku zbohom. Ak sa takto správajú k polícii, nech sa páči. Nech sa Newyorčania bijú medzi sebou,“ napísal jeden z kritikov. „Robiť si žarty o zabití policajta je typický liberálny humor. Nie je to vtipné, ale dokonale to odhaľuje ich morálku,“ napísal druhý.
Organizovaná snehová bitka
Zenkus si v reakcii na vyhlásenie bývalého guvernéra štátu New York Andrew Cuomova, ktorý odsúdil snehový útok a kritizoval protipolicajnú a protiizraelskú rétoriku starostu Zohran Mamdani, nevhodne zažartoval aj slovami, že „snehové gule sú Hamas“. Vysokoškolský lektor uviedol, že tí, ktorí sa nad incidentom rozčuľujú, sú konzervatívci, čo sa pohoršujú nad všetkým. Mamdani zľahčil incident ako rozbúrenú „snehovú bitku“, ktorá sa vymkla spod kontroly, a naznačil, že si nemyslí, že by mal byť niekto obvinený.
Chaos vypukol, keď sa v pondelok popoludní stovky milovníkov zimy zišli v obľúbenom parku na Manhattane na organizovanej snehovej bitke. K udalosti došlo len niekoľko hodín po historickej snehovej búrke, ktorá zasypala New York. Svedkovia volali na tiesňovú linku 911 a nahlásili skupinu tínedžerov, ktorí hádzali sneh zo strechy parkovej budovy. Keď na miesto dorazili dvaja policajti, podľa videa ich privítala spŕška snehových gúľ. Preto privolali posily a na miesto dorazilo viacero hliadok v dodávkach. Aj títo policajti sa následne stali terčom snehových gúľ.
Lekári v šoku: TAKÚTO vrodenú anomáliu ešte nevideli! Muž mal TRI PRIRODZENIA, o ktorých 78 rokov netušil
Patrick Hendry, prezident Odborového zväzu policajtov, ostro kritizoval Mamdaniho a jeho reakciu označil za úplné zlyhanie. „Nebola to len snehová bitka. Bol to útok. Dospelí hádzali kusy ľadu a kamene. Dvaja policajti skončili v nemocnici so zraneniami hlavy a tváre,“ uviedol. „Ignorovaním ich zranení a bagatelizovaním incidentu vyslal starosta hanebný odkaz každému policajtovi, ktorý slúži tomuto mestu, a nebezpečný signál každému, kto by v budúcnosti mohol uvažovať o útoku na policajta.“ Polícia medzičasom zverejnila fotografie štyroch osôb, ktoré chce vypočuť v súvislosti so snehovým útokom. Rezort skúma, či existujú ďalší podozriví. Zenkus už v minulosti vyvolal kontroverzie svojimi provokatívnymi príspevkami na sociálnych sieťach.
Tvrdí, že kapitalizmus spôsobuje duševné choroby
Dňa 11. septembra 2021, na 20. výročie teroristických útokov, pri ktorých zahynulo takmer 3 000 ľudí napísal, že USA sa tvária, ako keby boli jedinou krajinou na svete, kde zomreli pri útoku ľudia. „Medzitým sme za posledných sto rokov zabili milióny,“ uviedol. Zverejnil aj príspevok, v ktorom tvrdil, že kapitalizmus spôsobuje duševné choroby. „Ak sa teraz cítite deprimovaní, máte úzkosť alebo nadmerne užívate alkohol či drogy, nie je to vaša vina. Je to systém,“ napísal. Vlnu kritiky vyvolal aj v roku 2024, keď zosmiešňoval smrť generálneho riaditeľa spoločnosti UnitedHealthcare, Briana Thompsona. Podľa Zenkusových slov ho mal v centre Manhattanu zastreliť Luigi Mangione.