Martina Schindlerová stráca OSTYCH: Sexi ako nikdy predtým a tajomstvo jej kriviek!

BRATISLAVA - Martina Schindlerová opäť vyráža dych. Projekt Music of James Bond, ktorý si získal srdcia divákov už minulý rok, sa vracia v novej, ešte veľkolepejšej podobe. A tentokrát v jej prípade nepôjde len o spev!
Novinkou pre fanúšikov je však fakt, že krásna umelkyňa tentokrát nebude len spievať. „Výrazný rozdiel je v tom, že už som aj ja zapojená do akrobatických čísiel,“ šokovala speváčka, ktorá jedným dychom odhalila, kto za tým stojí. „Vladko Valovič na tom trval. On bol na koncerte Katy Perry a povedal, že keď to dokázala ona, tak to musím dokázať aj ja,“ vysvetlila so smiechom pozadie tohto odvážneho rozhodnutia.
Príprava na "bondovskú" misiu však nie je žiadna sranda a Martina musela začať pravidelne navštevovať horolezeckú stenu, aby skrotila strach z výšok. „Je to zodpovednosť, ale chodím to trénovať, pretože tak si dobrý, koľko máš natrénované,“ zdôrazňuje sexi brunetka. Keď prišla reč na samotného agenta 007, Martina má vo favoritoch jasno. Na otázku, ktorý James Bond je pre ňu ten pravý, odpovedala bez zaváhania. Koho tipujete vy...?
Srdcovkou však nie sú pre Martinu len sexi predstavitelia legendárneho agenta, ale najmä samotná hudba z kultových filmov. „Milujem hudbu z Jamesa Bonda, ona má taký svoj rukopis. Všetky skladby sú orchestrálne, dynamické, vzrušujúce, vygradujú a je to fenomén. Nielen filmový, ale aj hudobný,“ rozplývala sa.
Okrem adrenalínu vo vzduchu sa diváci môžu tešiť aj na vizuálne hody. Martina vyrazí dych v odvážnych modeloch, ktoré sľubujú poriadne dráždivý zážitok. „Mám pripravené nové kostýmy od Janky Pištejovej, takže veríme, že aj týmto smerom posunieme túto šou ďalej,“ uzavrela speváčka. V našom rozhovore Martina prezradila nielen to, ktorá konkrétna skladba je pre ňu najväčším speváckym "orieškom", ale odhalila aj recept na svoje božské krivky, ktoré v dráždivých kostýmoch predvedie!