Sankcie proti Rusku pod drobnohľadom: Brusel vyzval Kirgizsko, aby s tým prestalo

BRUSEL/BIŠKEK - Kirgizsko podľa Bruselu pomáha Moskve obchádzať sankcie tým, že do Ruska vyváža zakázaný tovar z Európskej únie. Vo štvrtok to v Biškeku podľa agentúry AFP povedal osobitný vyslanec EÚ pre sankcie David O'Sullivan, ktorý krajinu vyzval, aby s takýmto konaním prestala. Kirgizsko odmieta, že by Rusku úmyselne pomáhalo vyhýbať sa sankciám.
Európska únia zaviedla voči Rusku rozsiahle sankcie za to, že vojensky napadlo susednú Ukrajinu. Sankcie zakazujú vývoz stoviek druhov položiek, ako sú luxusné autá, moderné stroje a rádiové vybavenie. Európski predstavitelia ale vyjadrujú podozrenie, že Moskva využíva Kirgizsko a iné tretie krajiny na dovoz zakázaného tovaru. Z dát OSN podľa AFP vyplýva, že hodnota exportu zo susedných krajín do Ruska po invázii na Ukrajinu sa zvýšila o viac než 100 percent a v roku 2024 dosiahla takmer jednu miliardu dolárov, zatiaľ čo v roku 2021 to bolo necelých 400 miliónov dolárov.
Tieto obchodné toky naznačujú, že niektoré tovary sa podľa O'Sullivana dovážajú do Kirgizska výlučne za účelom ich ďalšieho vývozu do Ruska, čo je v rozpore sankciami. „Nežiadame Kirgizsko, aby nemalo obchodné vzťahy s Ruskom. Žiadame len, aby tieto vzťahy nezahŕňali úmyselné obchádzanie našich sankcií prostredníctvom prepravy sankcionovaného tovaru EÚ cez Kirgizsko do Ruska,“ upozornil.
Brusel podľa správ médií medzičasom zvažuje použitie nástroja proti ekonomickému nátlaku (ACI) proti Kirgizsku, ktorý umožňuje EÚ reagovať voči krajinám vyvíjajúcim tlak na jej hospodárske a bezpečnostné záujmy. O'Sullivan v Biškeku vyzdvihol Kazachstan za to, že prijal „významné“ kroky, aby zabránil prepravovaniu tovaru do Moskvy na vojenské účely. Kazachstan je blízkym spojencom Ruska a dôležitým obchodným partnerom EÚ.