ZOH 2026 TÁTO športovkyňa neprišla do Milána bojovať len o medaily! TOTO napísala na zoznamke...a páni sa ozvali

MILÁNO/CORTINA – Olympijské hry nie sú len o športe. Na malom mieste je v čase ich konania sústredených mnoho športovcov, ktorí síce bojujú o cenné kovy, ale mimo ich súťažných disciplín sú to tiež len ľudia s rovnakými potrebami, ako každý iný. A kde inde vybehnúť na rande, ako práve tu? Navyše je to Taliansko, ktoré je samo o sebe malebným romantickým miestom.
Na zimných olympijských hrách 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo súťaží aj americká reprezentantka v dvojboboch Sophia Kirkbyová (24). Okrem samotného zápolenia v ľadovom koryte prežíva aj vlastný osobný príbeh. V súťaží skončila s kolegyňou Chevonne Forganovou na piatom mieste. Medaila z toho síce nebola, ale Sophia nechce odísť z Talianska naprázdno.
Spravila zo seba terč
Americká olympionička upozornila na seba nielen športovými výkonmi. Sophia sa na zoznamkách Hinge a Tinder totiž označila za "najžiadanejšiu slobodnú ženu olympiády". Najprv to mala sama skúšať na amerického snowboardistu Jakea Patesa, ktorého pozvala na rande.
Napísal jej súkromnú správu
Na sociálnych sieťach už ale oznámila, že randí s jedným zo svojich fanúšikov. Dokonca priblížila, ako to na ňu skúšal. Začať to malo súkromnými správami.
"Ahoj, práve som zistil, že od 13. do 16. (februára) mám voľno. Bolo by to veľmi divné, keby som sa ubytoval cez Airbnb len päť minút od teba?"
"Tak príď."
Kirkbyová priblížila, že tento fanúšik pochádza zo Spojených štátov a momentálne žije v Británii. "Do Talianska priletel len preto, aby sme sa stretli," dodáva pre New York Post.
Rande na Valentína
So sledovateľmi sa Sophia podelila aj o to, že na Valentína bude mať rande. Uverejnila aj fotky z večere a následne s partnerom aj v županoch. Tvár fanúšika ale nápadne zakryla vlastným keramickým výtvorom, ktorý sa snaží spropagovať aj v dejisku olympiády.
Ešte predtým zdieľala samu seba v červených plavkách. V popise znelo, že sa chystá ísť do sauny s "jedným chlapcom".
Neskôr spomenula, že teraz si užíva život a je vďačná, že nový priateľ je tam spolu s ňou. Nezabudla podotknúť, že výprava USA je jednou z mála, ktorá umožňuje športovcom zostať v Taliansku po celú dobu konania olympijských hier.