Európa v ohrození: Tropický vírus sa nezadržateľne šíri! Je nebezpečnejší, než sa zdalo

BERLÍN - Chikungunya, vírus známy tým, že vyvoláva bolesť v kĺboch a môže mať dlhodobé následky, sa v Európe šíri pri nižších teplotách, než vedci predpokladali. Nová analýza naznačuje, že riziko prenosu je vyššie a bližšie k strednej Európe, než sa doteraz zdalo.
Tropické ochorenie, ktoré bolo ešte donedávna viazané najmä na Afriku, Áziu či Latinskú Ameriku, sa postupne stáva európskym problémom. Vírus chikungunya sa podľa novej štúdie dokáže prenášať aj pri nižších teplotách, než aké sa doteraz považovali za hranicu jeho šírenia. Upozorňuje na to výskum publikovaný vo vedeckom časopise Interface britskej Royal Society.
Autori štúdie varujú, že počas leta a skorého jesenného obdobia môže byť prenos vírusu možný vo veľkej časti Európy. To výrazne zvyšuje riziká pre verejné zdravie, píšu vedci.
Choroba, ktorá vie trápiť celé roky
Chikungunya sa prejavuje horúčkami a silnými bolesťami kĺbov, ktoré môžu u časti pacientov pretrvávať mesiace alebo dokonca roky. Medzi ďalšie časté príznaky patria bolesti svalov, hlavy, nevoľnosť, únava a kožné vyrážky. Vo väčšine prípadov síce ochorenie odznie v priebehu niekoľkých dní, no u niektorých ľudí sa mení na dlhodobý zdravotný problém.
Smrteľné prípady sú zriedkavé, vírus je však obzvlášť nebezpečný pre chronicky chorých, tehotné ženy a dojčatá. Po prekonaní infekcie získava človek podľa súčasných poznatkov celoživotnú imunitu.
Vírus zvládne chladnejšie počasie
Tím vedený vedcom Sandeepom Tegarom z britského Centre for Ecology & Hydrology analyzoval existujúce dáta s cieľom určiť minimálne teploty, pri ktorých ešte môže dochádzať k prenosu vírusu komármi.
Výsledok je znepokojujúci: prenos je možný už pri teplotách okolo 14 stupňov Celzia, teda o dva až dva a pol stupňa nižších, než sa doteraz predpokladalo. Horná hranica sa pohybuje okolo 32 stupňov, pričom ideálne podmienky pre šírenie vírusu sú približne pri 26 stupňoch.
Najrizikovejšie sú letné mesiace
Podľa štúdie je najvyššie riziko prenosu v júli a auguste, pričom v južnejších častiach Európy môže obdobie zvýšeného rizika trvať od mája až do novembra. Medzi oblasti s najvyšším ohrozením patria Albánsko, Grécko, Taliansko, Malta, Španielsko a Portugalsko.
Nemecko je zaradené medzi krajiny so stredným rizikom. Kľúčovým faktorom nie je len teplota, ale aj prítomnosť prenášača.
Tigrovaný komár postupuje na sever
Hlavným prenášačom chikungunye v Európe je ázijský tigrovaný komár (Aedes albopictus). Od jeho zavlečenia do južnej Európy v roku 2007 sa druh postupne rozšíril do strednej Európy.
V Nemecku sa komár vyskytuje najmä v oblasti horného toku Rýna a v Berlíne, no jeho výskyt sa rozširuje aj do ďalších regiónov. Prítomnosť tigrovaného komára je už potvrdená aj v Rakúsku, vrátane oblastí okolo Viedne, Grazu či Linzu, čo podľa expertov zvyšuje riziko budúcich lokálnych prenosov, hoci rozsiahle ohniská tam zatiaľ hlásené neboli.
Vedci očakávajú, že v dôsledku klimatických zmien sa tento druh komára bude ďalej šíriť na sever a v budúcnosti sa môže vyskytovať na veľkej časti európskeho kontinentu.
Európa už má skúsenosť s ohniskami
Prvý lokálny prenos chikungunye v Európe bol zaznamenaný v roku 2007 v Taliansku. Odvtedy došlo k viacerým väčším ohniskám aj vo Francúzsku a Španielsku. Len minulý rok sa prípady objavili v oblastiach vzdialených len niekoľko kilometrov od nemeckých hraníc, hoci lokálny prenos v samotnom Nemecku zatiaľ potvrdený nebol.
Podľa údajov WHO boli prípady chikungunye zaznamenané už vo viac než 110 krajinách sveta. Názov ochorenia pochádza z východnej Afriky a vo voľnom preklade znamená „krivo chodiaci“ – odkaz na typické držanie tela ľudí sužovaných bolesťami kĺbov.
Nová realita pre verejné zdravie
Rastúce riziko potvrdzuje aj European Centre for Disease Prevention and Control, podľa ktorého sa nákazy prenášané komármi, ako chikungunya či vírus západonílskej horúčky, stávajú v Európe novou realitou.
ECDC pripisuje tento trend kombinácii faktorov – vyšším teplotám, dlhším letám, miernejším zimám a zmenám v zrážkových vzorcoch, ktoré vytvárajú priaznivé podmienky pre rozmnožovanie komárov.