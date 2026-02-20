Piatok20. február 2026, meniny má Lívia, Aladár, zajtra Eleonóra

Európa v ohrození: Tropický vírus sa nezadržateľne šíri! Je nebezpečnejší, než sa zdalo

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

BERLÍN - Chikungunya, vírus známy tým, že vyvoláva bolesť v kĺboch a môže mať dlhodobé následky, sa v Európe šíri pri nižších teplotách, než vedci predpokladali. Nová analýza naznačuje, že riziko prenosu je vyššie a bližšie k strednej Európe, než sa doteraz zdalo.

Tropické ochorenie, ktoré bolo ešte donedávna viazané najmä na Afriku, Áziu či Latinskú Ameriku, sa postupne stáva európskym problémom. Vírus chikungunya sa podľa novej štúdie dokáže prenášať aj pri nižších teplotách, než aké sa doteraz považovali za hranicu jeho šírenia. Upozorňuje na to výskum publikovaný vo vedeckom časopise Interface britskej Royal Society.

Autori štúdie varujú, že počas leta a skorého jesenného obdobia môže byť prenos vírusu možný vo veľkej časti Európy. To výrazne zvyšuje riziká pre verejné zdravie, píšu vedci.

Choroba, ktorá vie trápiť celé roky

Chikungunya sa prejavuje horúčkami a silnými bolesťami kĺbov, ktoré môžu u časti pacientov pretrvávať mesiace alebo dokonca roky. Medzi ďalšie časté príznaky patria bolesti svalov, hlavy, nevoľnosť, únava a kožné vyrážky. Vo väčšine prípadov síce ochorenie odznie v priebehu niekoľkých dní, no u niektorých ľudí sa mení na dlhodobý zdravotný problém.

Smrteľné prípady sú zriedkavé, vírus je však obzvlášť nebezpečný pre chronicky chorých, tehotné ženy a dojčatá. Po prekonaní infekcie získava človek podľa súčasných poznatkov celoživotnú imunitu.

Vírus zvládne chladnejšie počasie

Tím vedený vedcom Sandeepom Tegarom z britského Centre for Ecology & Hydrology analyzoval existujúce dáta s cieľom určiť minimálne teploty, pri ktorých ešte môže dochádzať k prenosu vírusu komármi.

Výsledok je znepokojujúci: prenos je možný už pri teplotách okolo 14 stupňov Celzia, teda o dva až dva a pol stupňa nižších, než sa doteraz predpokladalo. Horná hranica sa pohybuje okolo 32 stupňov, pričom ideálne podmienky pre šírenie vírusu sú približne pri 26 stupňoch.

Najrizikovejšie sú letné mesiace

Podľa štúdie je najvyššie riziko prenosu v júli a auguste, pričom v južnejších častiach Európy môže obdobie zvýšeného rizika trvať od mája až do novembra. Medzi oblasti s najvyšším ohrozením patria Albánsko, Grécko, Taliansko, Malta, Španielsko a Portugalsko.

Nemecko je zaradené medzi krajiny so stredným rizikom. Kľúčovým faktorom nie je len teplota, ale aj prítomnosť prenášača.

Tigrovaný komár postupuje na sever

Hlavným prenášačom chikungunye v Európe je ázijský tigrovaný komár (Aedes albopictus). Od jeho zavlečenia do južnej Európy v roku 2007 sa druh postupne rozšíril do strednej Európy.

V Nemecku sa komár vyskytuje najmä v oblasti horného toku Rýna a v Berlíne, no jeho výskyt sa rozširuje aj do ďalších regiónov. Prítomnosť tigrovaného komára je už potvrdená aj v Rakúsku, vrátane oblastí okolo Viedne, Grazu či Linzu, čo podľa expertov zvyšuje riziko budúcich lokálnych prenosov, hoci rozsiahle ohniská tam zatiaľ hlásené neboli.

Vedci očakávajú, že v dôsledku klimatických zmien sa tento druh komára bude ďalej šíriť na sever a v budúcnosti sa môže vyskytovať na veľkej časti európskeho kontinentu.

Európa už má skúsenosť s ohniskami

Prvý lokálny prenos chikungunye v Európe bol zaznamenaný v roku 2007 v Taliansku. Odvtedy došlo k viacerým väčším ohniskám aj vo Francúzsku a Španielsku. Len minulý rok sa prípady objavili v oblastiach vzdialených len niekoľko kilometrov od nemeckých hraníc, hoci lokálny prenos v samotnom Nemecku zatiaľ potvrdený nebol.

Podľa údajov WHO boli prípady chikungunye zaznamenané už vo viac než 110 krajinách sveta. Názov ochorenia pochádza z východnej Afriky a vo voľnom preklade znamená „krivo chodiaci“ – odkaz na typické držanie tela ľudí sužovaných bolesťami kĺbov.

Nová realita pre verejné zdravie

Rastúce riziko potvrdzuje aj European Centre for Disease Prevention and Control, podľa ktorého sa nákazy prenášané komármi, ako chikungunya či vírus západonílskej horúčky, stávajú v Európe novou realitou.

ECDC pripisuje tento trend kombinácii faktorov – vyšším teplotám, dlhším letám, miernejším zimám a zmenám v zrážkových vzorcoch, ktoré vytvárajú priaznivé podmienky pre rozmnožovanie komárov.

Viac o téme: ŠírenieKomár tigrovanýChikungunyaEurópaTropický vírus
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Nebezpečenstvo v dovolenkovom raji:
Nebezpečenstvo v dovolenkovom raji: Vyčíňa VÍRUS, na ktorý neexistuje liek! Vydali varovanie 2. stupňa
Zahraničné
Prežil 48 hodín BEZ
Prežil 48 hodín BEZ PĽÚC! Bežná chrípka mu v 33 rokoch ROZPUSTILA pľúca: Lekári urobili niečo, čo ODPORUJE prírode!
Zaujímavosti
Vedci bijú na poplach:
Vedci bijú na poplach: Mozgožravé améby sa rýchlo šíria! Na vine je TOTO
Zahraničné
Svetom sa šíri SMRTIACI
Svetom sa šíri SMRTIACI vírus! Začína ako obyčajná CHRÍPKA a útočí na mozog: Sme pripravení na ďalšiu katastrofu?
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Podpísanie memoranda o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom a Národným divadlom Košice
Podpísanie memoranda o spolupráci medzi Košickým samosprávnym krajom a Národným divadlom Košice
Správy
Destiny 2 Renegades - gameplay
Destiny 2 Renegades - gameplay
GameSite
Zrušené lety stopli aj Thiu Vittek, vracia sa zo Schwechatu domov: Takto to vyzerá v letiskovej hale
Zrušené lety stopli aj Thiu Vittek, vracia sa zo Schwechatu domov: Takto to vyzerá v letiskovej hale
Prominenti

Domáce správy

Photo taken in Bradford,
Cesty sa menia na klzisko: Zľadovatený sneh spôsobuje problémy po celom Slovensku
Domáce
FOTO Polícia pátra
Polícia pátra po Barbore Kozičovej zo Žiliny: Nevideli ste ju?
Domáce
FOTO Vtáčia chrípka úraduje: Na
Vtáčia chrípka úraduje: Na Záhorí uhynulo už vyše 1300 nosníc!
Domáce
AKTUÁLNE Poľadovica a zľadovatený sneh blokujú cesty na severe Slovenska – viaceré úseky sú neprejazdné
AKTUÁLNE Poľadovica a zľadovatený sneh blokujú cesty na severe Slovenska – viaceré úseky sú neprejazdné
Námestovo

Zahraničné

Európa v ohrození: Tropický
Európa v ohrození: Tropický vírus sa nezadržateľne šíri! Je nebezpečnejší, než sa zdalo
Zahraničné
Donald Trump
Trump ide do protiútoku: Po zásahu Najvyššieho súdu oznamuje nové 10-percentné clo
Zahraničné
Donald Trump
Dramatický spor v USA: Trump hovorí o zahraničnom vplyve, súd mu zrušil kľúčové clá
Zahraničné
Pune, India - June
Tragická nehoda na diaľnici v Egypte si vyžiadala 18 obetí
Zahraničné

Prominenti

Charlize Theron
Charlize Theron o temných začiatkoch v Hollywoode: OBŤAŽOVANIE a nevhodné ponuky MOCNÝCH
Zahraniční prominenti
Vlhovej EXpartner 2 dni
Vlhovej EXpartner 2 dni po slalome: Poslal jej ODKAZ... Krásne slová!
Domáci prominenti
Krst albumu Mariky Gombitovej
Dcéra Skúcaného a Judínyovej bude ŠKOLÁČKA: Rodinu čaká závažné rozhodnutie!
Domáci prominenti
Premiéra filmu Pod parou.
Bianka Rumanová sa nechala vylepšiť: TAJNÁ plastika v Turecku!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Snívate o nevere alebo
Snívate o nevere alebo kolegovi? Terapeutka prehovorila: TOTO je skutočný dôvod vašich hriešnych predstáv!
Zaujímavosti
Parkinson bez trasenia? Až
Parkinson bez trasenia? Až 20 percent pacientov TENTO PRÍZNAK nemá: Sledujte radšej TÝCHTO PÄŤ nenápadných zmien!
Zaujímavosti
Myslíte si, že si
Myslíte si, že si kupujete jablko plné vitamínov, no opak je pravdou: Takto spoznáte, či je naozaj zdravé
vysetrenie.sk
Chcete žiť dlhšie? Vedci
Chcete žiť dlhšie? Vedci odhalili, že muži potrebujú kávu a ženy TÚTO nenápadnú potravinu! Genetika nie je rozsudok
Zaujímavosti

Dobré správy

Preverte svoje vedomosti aj
Netradičný KVÍZ vám dá zabrať: Viete, čo má v ponuke známa slovenská značka?
Domáce
ZOH 2026 Slovensko sa
ZOH 2026 Slovensko sa postaralo o nečakané prekvapenie: ANKETA Vyberte najlepšieho hráča tímu!
sportky.sk
Muži by sa nemali
5 signálov, pri ktorých by mali muži spozornieť: Čo robiť, ak trápia aj vás?
Domáce
ZOH 2026 ANKETA Od
ZOH 2026 ANKETA Od Šťastného po Slafkovského: Kto je podľa vás najlepším slovenským hokejistom na ZOH?
sportky.sk

Ekonomika

Obrovský zvrat v Trumpových clách: Najvyšší súd väčšinu jeho rozhodnutí zrušil, budú musieť vrátiť miliardy!
Obrovský zvrat v Trumpových clách: Najvyšší súd väčšinu jeho rozhodnutí zrušil, budú musieť vrátiť miliardy!
Chorvátsko stoplo ruskú ropu pre Maďarsko a Slovensko: Hovoria o vážnej rane Putinovým užitočným idiotom!
Chorvátsko stoplo ruskú ropu pre Maďarsko a Slovensko: Hovoria o vážnej rane Putinovým užitočným idiotom!
Varovanie SOI: Decathlon sťahuje výrobok určený na záchranu životov, v kritickej chvíli môže zlyhať!
Varovanie SOI: Decathlon sťahuje výrobok určený na záchranu životov, v kritickej chvíli môže zlyhať!
Máme lacné jadro, ale platíme za nemecké emisie: Musíme sa vymaniť z extrémne nevýhodnej burzy, tvrdí regulátor!
Máme lacné jadro, ale platíme za nemecké emisie: Musíme sa vymaniť z extrémne nevýhodnej burzy, tvrdí regulátor!

Šport

ZOH 2026 V šialene vyrovnanom zápase rozhodovali milimetre: Poznáme prvého finalistu hier
ZOH 2026 V šialene vyrovnanom zápase rozhodovali milimetre: Poznáme prvého finalistu hier
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 Slovensko je na nohách: Poznáme zostavu na semifinálový duel proti USA
ZOH 2026 Slovensko je na nohách: Poznáme zostavu na semifinálový duel proti USA
Hokej na ZOH 2026
ZOH 2026 USA – Slovensko: Online prenos zo semifinále hokejového olympijského turnaja
ZOH 2026 USA – Slovensko: Online prenos zo semifinále hokejového olympijského turnaja
Hokej na ZOH 2026
Ján Lašák sa pred semifinále dozvedel fantastickú novinu, dočká sa obrovskej pocty
Ján Lašák sa pred semifinále dozvedel fantastickú novinu, dočká sa obrovskej pocty
Česko

Auto-moto

FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
FOTO: Nové GLB od Mercedesu dorazilo na Slovensko: tento detail môže prekvapiť
Novinky
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Boj veľkých kombi sa práve začal: nová K4 Sportswagon proti Octavii Combi Extra
Tipy a triky
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
FOTO + VIDEO: Nuda v aute? Škoda má riešenie: Tetris!
Novinky
Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Žerie auto v zime viac? 7 príčin, ktoré nie sú len o mraze
Správy

Kariéra a motivácia

Práca snov nemusí byť vo vašom meste. Objavte, ako začať online už dnes
Práca snov nemusí byť vo vašom meste. Objavte, ako začať online už dnes
Získaj prácu
5 hackov, ktoré vám výrazne zvýšia šance na super prácu
5 hackov, ktoré vám výrazne zvýšia šance na super prácu
Hľadám prácu
Vedeli ste, že vaše fotky na sociálnych sieťach môžu rozhodnúť o vašej práci?
Vedeli ste, že vaše fotky na sociálnych sieťach môžu rozhodnúť o vašej práci?
Rady, tipy a triky
Chcete začať kariéru v realitách? Tu sú tipy, ktoré vás posunú vpred
Chcete začať kariéru v realitách? Tu sú tipy, ktoré vás posunú vpred
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Už žiadna suchá bábovka. Vďaka tvarohu bude dokonale jemná.
Už žiadna suchá bábovka. Vďaka tvarohu bude dokonale jemná.
Neodolateľne vláčny a plný chuti: Trojfarebný koláč s citrónovo-punčovou arómou.
Neodolateľne vláčny a plný chuti: Trojfarebný koláč s citrónovo-punčovou arómou.
Rezne v zemiakovom cestíčku: Najčastejšia chyba pri ich príprave
Rezne v zemiakovom cestíčku: Najčastejšia chyba pri ich príprave
Rady a tipy
Ako dlho piecť jaternice v rúre? Takto budú chrumkavé a neprasknú
Ako dlho piecť jaternice v rúre? Takto budú chrumkavé a neprasknú
Rady a tipy

Technológie

Strelilo si Rusko do vlastnej nohy? Zákaz Telegramu teraz komplikuje komunikáciu na fronte
Strelilo si Rusko do vlastnej nohy? Zákaz Telegramu teraz komplikuje komunikáciu na fronte
Armádne technológie
Tvoj Windows už nebude rovnaký. Microsoft integroval AI priamo do panela úloh aj Prieskumníka. Takto sa zmení jeho fungovanie
Tvoj Windows už nebude rovnaký. Microsoft integroval AI priamo do panela úloh aj Prieskumníka. Takto sa zmení jeho fungovanie
Windows
Google práve predstavil Gemini 3.1 Pro: nový AI model výrazne zlepšuje logické uvažovanie a agentné plánovanie
Google práve predstavil Gemini 3.1 Pro: nový AI model výrazne zlepšuje logické uvažovanie a agentné plánovanie
Umelá inteligencia
Napätie v Perzskom zálive opäť narástlo. Irán, Rusko a Čína priložili nôž na tepnu svetovej ekonomiky
Napätie v Perzskom zálive opäť narástlo. Irán, Rusko a Čína priložili nôž na tepnu svetovej ekonomiky
Armádne technológie

Bývanie

To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
To najlepšie mal už za sebou a ešte aj obsahoval azbest. Na pohľad nenápadné bývanie by dnes splnilo aj vysoké štandardy
7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?
7 dizajnérskych tipov, ako urobíte vašu obývačku útulnejšou aj s malými zmenami. Čo dokáže urobiť rozdiel?
Vyzerá, akoby tu bola odjakživa. Dedinská usadlosť, z ktorej cítiť čaro vidieka, stála majiteľov 1 230 000 eur
Vyzerá, akoby tu bola odjakživa. Dedinská usadlosť, z ktorej cítiť čaro vidieka, stála majiteľov 1 230 000 eur
Nové okná už musia mať záruku 20 rokov
Nové okná už musia mať záruku 20 rokov

Pre kutilov

70 % domácností bojuje s týmto tichým nepriateľom. Zistite, ako ho zničiť skôr, než vám podlomí zdravie
70 % domácností bojuje s týmto tichým nepriateľom. Zistite, ako ho zničiť skôr, než vám podlomí zdravie
Stavba
Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Zabudnite na klasický substrát! Čo by mal vedieť o pestovaní orchideí každý začiatočník?
Izbové rastliny
Nová fasáda ich stála iba 9 €! Svojpomocne a bez úverov zrekonštruovali ruinu na konci dediny Polom
Nová fasáda ich stála iba 9 €! Svojpomocne a bez úverov zrekonštruovali ruinu na konci dediny Polom
Chalupa
Komfort na dosah ruky: diaľkovo ovládané strešné okná pre každého
Komfort na dosah ruky: diaľkovo ovládané strešné okná pre každého
Strecha

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ženy v týchto znameniach starnú najkrajšie: Vek je pre ne naozaj len číslo
Partnerské vzťahy
Ženy v týchto znameniach starnú najkrajšie: Vek je pre ne naozaj len číslo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Európa v ohrození: Tropický
Zahraničné
Európa v ohrození: Tropický vírus sa nezadržateľne šíri! Je nebezpečnejší, než sa zdalo
Maďarský vládny Fidesz uverejnil
Zahraničné
VIDEO popravy maďarského vojaka! Orbán naháňa voličov na vymyslenú emotívnu propagandu, napätie pred voľbami rastie
Andrej Danko vyzýva Šutaja
Domáce
Andrej Danko vyzýva Šutaja Eštoka! Žiada zriadenie tímu k spisom Epsteina
PEKLO na diaľnici! Explózia,
Zahraničné
PEKLO na diaľnici! Explózia, chaos a krik po havárii cisterny... VIDEO zachytilo moment skazy, hlásia obete

Ďalšie zo Zoznamu