Moderátorka Didiana: Milovníčka motoriek? Stačil jej TENTO zážitok!

PEZINOK - Dagmar Dianová, ktorú poznáme skôr pod menom Didiana, má šťastie na zážitky. Moderátorka cestuje krížom-krážom nielen po Slovensku, ale po celom svete, a víkend na zámku kúsok od Bratislavy považuje za naozaj vydarený.
Didiana vrámci svojej rozhlasovej práce navštevuje rôzne krásne kúty Slovenska, nedávno však vyrazila súkromne do zámku kúsok od Bratislavy v spoločnosti svojich kamarátok. Nešlo však iba o vytúžený oddych a wellnes, ale aj o prehliadku Šimák Zámku, kde videla okrem historickej časti aj výstavu umeleckých artefaktov svetoznámych sklárov, či historických motoriek. Tie ju zaujali nielen svojím historickým aspektom: „Boli fantastické, lebo veď Považská Bystrica, odtiaľ je môj tatko, tam boli závody, kde sa vyrábala Java, Babeta... škoda, že sa to nepodarilo zachovať…“ Na motorke si svojho času zajazdila aj moderátorka, je teda fanúšikom tohto spôsobu dopravy?
Didiana si na zámku vychutnala aj kráľovskú večeru v zámockej podzemnej vieche. „Bolo to úžasné, pretože práve na mise, ktorá je exponátom z múzea, servírovali niektoré pokrmy,“ pochvaľovala si. „Nemalo to chybu, a pán kuchár zo Šimák Zámku je majster svojho remesla, tak chutné veci som už dlho nezažila.“
Riaditeľ zámku Lukáš Špilák totiž zistil, že ľudia by chceli zažiť aj novú formu obsluhy či jedla, kedy môžu jesť povedzme aj holými rukami - a ľudia to vraj veľmi obľubujú. Jedlá a ich výber, samozrejme, tiež kopírujú kráľovské časy. Nuž a okrem skvelých pokrmov podľa tradičných historických receptov nemôže chýbať ani dobré vínko či výdatný wellnes. No mohla toto všetko Didiana nevyskúšať?
