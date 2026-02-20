V hasičskom zbore zavládol hlboký smútok: Zomrel ich kolega Ladislav (†41)!

(Zdroj: Getty Images, Facebook/Dobrovoľný hasičský zbor - Dolný Pial)
LEVICE - Hasičský zbor zasiahla smutná správa o úmmrtí dlhoročného hasiča Ladislava.
O úmrtí kolegu informoval HAsičský a záchranný zbor na sociálnej sieti. "S hlbokým žiaľom oznamujeme všetkým kolegom, priateľom a známym, že dňa 17. februára 2026 nás vo veku 41 rokov opustil náš kolega z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach, npor. Ladislav Tóth," uviedli.
Posledná rozlúčka so zosnulým bude dňa 21. februára o 15.00 hodine v Dome smútku v Dolnom Piali.