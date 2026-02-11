Prezident unikol smrti a senátorku držali v zajatí: Kolumbiu pred voľbami pohlcuje vlna násilia

BOGOTA - V Kolumbii v utorok uniesli a niekoľko hodín zadržiavali senátorku, pričom prezident krajiny informoval, že unikol pokusu o atentát. Došlo k tomu v čase kampane pred voľbami, ktoré by podľa pozorovateľov mohlo poznačiť násilie. Informuje o tom agentúra AFP.
Senátorku Aidu Quilcuéovú (53), domorodú aktivistku a držiteľku národnej ceny pre ľudské práva, uniesli okolo obeda neznámi ľudia v jej domovskom regióne Cauca. Jej auto, v ktorom cestovala s dvomi členmi ochranky, neskôr našli prázdne, uviedol minister vnútra Pedro Sánchez. Prezident Gustavo Petro únoscov varoval, že ak senátorku neprepustia, prekročia „červenú líniu“. Krátko na to Sánchez oznámil, že političku a jej dvoch ochrankárov prepustili a sú v bezpečí.
Petro medzitým tvrdil, že unikol pokusu o atentát. V pondelok večer podľa neho nemohol jeho vrtuľník pristáť na plánovanom mieste na karibskom pobreží vzhľadom na obavy zo streľby na stroj, v ktorom následne strávil štyri hodiny nad otvoreným morom. Petro, ktorý sa podľa ústavy nemôže uchádzať o druhé funkčné obdobie, už dlho hovorí o údajnom komplote obchodníkov z drogami proti jeho osobe.
Krehký mier v tieni drogovej vojny
Počas šiestich desaťročí ozbrojeného konfliktu medzi ľavicovými povstalcami, pravicovými polovojenskými skupinami, narkobarónmi a armádou v Kolumbii zahynulo viac než 250.000 ľudí. Násilie výrazne pokleslo po tom, ako najväčšia gerilová organizácia, Revolučné ozbrojené sily Kolumbie (FARC), v roku 2016 súhlasila so zložením zbraní. Proti mierovej dohode sú však „disidenti“ FARC, ktorí naďalej bojujú s inými skupinami o kontrolu nad lukratívnym obchodom s kokaínom a útočia na bezpečnostné sily.
V Kolumbii sa budú konať parlamentné voľby 8. marca a prvé kolo prezidentských volieb 31. mája. Došlo pred nimi k nárastu bombových a dronových útokov i atentátu na prezidentského kandidáta, priblížila AFP. Podľa miestnej monitorovacej skupiny hrozí násilie súvisiace s voľbami na viac ako tretine územia krajiny.