Desivé varovanie od šéfa obrany silného člena NATO: Rusko by mohlo zaútočiť! Trump nevie, o čom hovorí

Generál Eirik Kristoffersen
Generál Eirik Kristoffersen (Zdroj: profimedia.sk)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

OSLO - Najvyšší vojenský predstaviteľ Nórska otvorene hovorí o scenári, ktorý zaznieva dosť často. Moskva podľa neho môže v krajnom prípade zasiahnuť aj proti členskej krajine NATO. V rovnakom rozhovore tvrdo reaguje na slová Donalda Trumpa o Grónsku aj o vojne v Afganistane.

Jadrový sever ako kľúčový bod ruských plánov

Nórsko podľa svojho najvyššieho vojenského veliteľa nemôže ignorovať ani tie scenáre, ktoré sa ešte donedávna považovali za málo pravdepodobné. Eirik Kristoffersen, náčelník obrany krajiny, upozorňuje, že Rusko by v určitých okolnostiach mohlo zasiahnuť aj proti nórskemu územiu.

Podľa jeho slov by nešlo o klasickú dobyvačnú vojnu, akú Moskva vedie na Ukrajine. Motiváciou by bola ochrana vlastných strategických kapacít. „Nevylučujeme, že by Rusko mohlo obsadiť časť územia ako súčasť snahy zabezpečiť svoje jadrové schopnosti. Ide o jediný nástroj, ktorým je stále schopné reálne ohroziť Spojené štáty,“ uviedol Kristoffersen.

Dôležitým faktorom je poloha polostrova Kola, kde sa sústreďuje podstatná časť ruského jadrového arzenálu. V regióne sa nachádzajú strategické ponorky, raketové systémy aj lietadlá schopné niesť jadrové hlavice – a všetko v bezprostrednej blízkosti nórskych hraníc.

„Takýto variant nevyraďujeme zo scenárov. Ak by Moskva chcela chrániť schopnosť odvetného úderu, sever je miestom, kde by to riešila. Presne na takúto situáciu sa pripravujeme,“ povedal v rozhovore pre The Guardian.

Nie Ukrajina, ale riziko, ktoré nemožno ignorovať

Kristoffersen zároveň zdôrazňuje, že Rusko nemá voči Nórsku expanzívne ambície porovnateľné s Ukrajinou či bývalými sovietskymi republikami. To však podľa neho neznamená, že Oslo môže byť pokojné.

Sever krajiny má v prípade širšieho konfliktu medzi Ruskom a NATO strategickú hodnotu. Práve tam by sa odohrávali prvé kroky snahy Moskvy udržať kontrolu nad vlastnými jadrovými silami.

Tvrdá reakcia na Trumpove slová o Grónsku a Afganistane

Nórsky generál sa ostro vyjadril aj k vyhláseniam Donalda Trumpa, ktorý opakovane hovoril o Grónsku a spochybňoval úlohu spojencov v afganskej vojne.

Podľa Kristoffersena sú Trumpove tvrdenia o tom, že spojenci nebojovali na prvých líniách, neprijateľné. „To, čo povedal, nedáva zmysel. A vedia to aj moji americkí priatelia z Afganistanu. Boli sme v prvej línii, zatýkali sme lídrov Talibanu, cvičili miestne sily, vykonávali dohľad,“ zdôraznil.

Nórsko v Afganistane prišlo o desať vojakov. „Stratil som tam priateľov,“ dodal 56-ročný generál, ktorý v krajine slúžil opakovane. „A potom som si povedal: toto je prezident Trump. Nikdy som ho v Afganistane nevidel. Keď hovorí takéto veci, nevie, o čom rozpráva.“

Ostražitosť bez paniky

Kristoffersen stojí na čele obrany Nórska od roku 2020 a zodpovedá aj za spravodajské služby. Pripúšťa, že bezpečnostná situácia si vyžaduje zvýšenú pozornosť, no zároveň upozorňuje, že ruské správanie na ďalekom severe je menej agresívne než v Baltskom mori.

Klasický invázny scenár zostáva v plánovaní, no armáda sa podľa neho čoraz viac sústreďuje aj na iné formy hrozieb. „Keď sa pripravujete na najhorší možný vývoj, nič vám nebráni reagovať zároveň aj na sabotáže či hybridné operácie,“ vysvetlil.

Svalbard, propaganda a Grónsko

Moskva v minulosti obvinila Oslo z tichej militarizácie súostrovia Svalbard. Kristoffersen tieto tvrdenia odmieta ako propagandu, ktorej podľa neho neverí ani samotné Rusko.

Zároveň nesúhlasí s Trumpovými vyhláseniami o vojenských ambíciách Číny a Ruska voči Grónsku, hoci pripúšťa, že diskusia okolo tohto územia ešte neskončila.

Na otázku, či by Dánsko a jeho spojenci dokázali čeliť prípadnému americkému vojenskému zásahu na Grónsko, odpovedal stručne: „Neurobí to. Je to čisto hypotetická otázka.“

Varovanie pre každú expanzívnu mocnosť

Na záver však adresoval jasné posolstvo nielen Rusku, ale aj Spojeným štátom. „Ak sa dá z vojny na Ukrajine niečo naučiť, tak to, že obsadiť cudziu krajinu nikdy nie je dobrý nápad. Ak to obyvatelia nechcú, bude vás to stáť obrovské peniaze, obrovské úsilie a nakoniec aj tak prehráte.“

Podľa Kristoffersena je začiatok okupácie často jednoduchý, no jej udržanie extrémne náročné. „Túto skúsenosť už zažili všetky expanzívne veľmoci,“ uzavrel.

