MIMORIADNY ONLINE Krvavá noc na Ukrajine! Zomreli malé deti: Európska únia hlasuje o pôžičke Kyjevu

KYJEV - Pri ruskom útoku na mesto Bohoduchiv na východe Ukrajiny zahynuli štyria ľudia vrátane troch malých detí. Oznámil to v noci na stredu predstaviteľ Charkovskej oblasti, informujú o tom agentúry Reuters a AFP. Situáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
ONLINE
7:30 Bojové straty Ruska od 24. februára 2022 do 11. februára 2026.
6:15 Europoslanci budú dnes dopoludnia so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou debatovať o konkurencieschopnosti Európskej únie. Očakáva sa aj hlasovanie o pôžičke pre Ukrajinu v hodnote 90 miliárd eur (približne 2,2 bilióna Sk) a debata o situácii na Slovensku. Na pôžičke pre Kyjev na roky 2026 a 2027 sa zhodli prezidenti a premiéri členských štátov EÚ na decembrovom summite po tom, čo nedokázali odsúhlasiť využitie mrazeného ruského majetku. Za pôžičku bude ručiť 24 členských štátov, pretože Česko, Slovensko a Maďarsko si vyjednali, že sa na garanciách nemusí podieľať nad rámec svojich súčasných finančných záväzkov.
V Charkovskej oblasti hlásia po ruskom útoku štyri obete
Predseda oblastnej vojenskej správy Oleh Synjehubov na platforme Telegram uviedol, že v jednom z domov v meste zomreli dvaja chlapci vo veku jedného roka a dvojročné dievča, pričom zraneniam podľahol 34-ročný muž, otec detí. Žena, ktorú identifikovali ako matku detí, je v ôsmom mesiaci tehotenstva a utrpela pri útoku „poranenie mozgu, akustickú barotraumu a popáleniny“, uviedli prokurátori. Dom, ktorý bol útokom zasiahnutý, zostal takmer úplne zničený a začal horieť, kým rodina uviazla pod troskami, píše agentúra AFP.
Oblastná prokuratúra uviedla, že začala predbežné vyšetrovanie „spáchania vojnového zločinu, ktorý mal za následok smrť civilistov“. Zranenia utrpela aj žena vo veku 74 rokov. Správy o incidente nebolo možné nezávisle overiť, konštatoval Reuters. AFP podotkla, že ruské sily v poslednom čase zintenzívnili útoky v Charkovskej oblasti, zamerané na dopravnú a energetickú infraštruktúru.
Ruské úrady medzitým uviedli, že protivzdušná obrana odrazila ukrajinský dronový útok na energetickú infraštruktúru a ďalšie ciele v meste Volžskij vo Volgogradskej oblasti v južnom Rusku. Oblastný gubernátor Andrej Bočarov na Telegrame napísal, že útok bol „masívny“. Zranenia si podľa neho nevyžiadal, spôsobil však škody na jednom byte, pričom úlomky dronu dopadli neďaleko materskej školy a v závode v neďalekom Volgograde vypukol požiar.