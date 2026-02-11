Streda11. február 2026, meniny má Dezider, zajtra Perla

Šokujúca výzva Putinovho priateľa: Teraz je historická šanca na protiútok! Hrozí jadrovou vojnou

Alexander Dugin
Alexander Dugin (Zdroj: TASR/AP Photo/Francesca Ebel, File)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

MOSKVA - V ruskej štátnej televízii sa objavili znepokojujúce výroky, ktoré naznačujú možnú eskaláciu napätia medzi Moskvou a Západom. Okrem ostrej kritiky USA a Európy ide do extrémov aj rétorika ohľadom jadrových zbraní – a to na pozadí politického škandálu spojeného s odhalenými Epsteinovými dokumentmi.

Vysielanie, ktoré opäť šokuje

V posledných dňoch sa v ruských štátnych médiách znovu ozývajú ostré výroky, ktoré neváhajú konfrontovať Západ. Dvaja známi proruskí komentátori v diskusnej relácii otvorene hovorili o jadrovej vojne vo vzťahu k tomu, čo považujú za úpadok západných politických elít.

„Epsteinove spisy dokazujú…“

Ultranacionalistický politik Alexander Dugin, ktorý je spájaný s prokremeľskou ideológiou, označil v relácii odhalené spisy týkajúce sa Jeffreyho Epsteina za dôkaz morálnej krízy v západných štátoch.

Dugin v relácii siahol po extrémnych konšpiračných tvrdeniach, ktorými dlhodobo operujú proruské propagandistické kruhy. Odhalenia spojené s prípadom Jeffreyho Epsteina označil za dôkaz údajného morálneho rozkladu západných elít. Západných politikov a mocenské špičky obvinil zo systematického zneužívania detí a pripisoval im aj šokujúce predstavy o satanistických rituáloch vrátane údajných obetí, čím sa snažil vykresliť Západ ako „čisté zlo“.

Takéto dramatické tvrdenia podľa kritikov slúžia najmä na demonštráciu a prehlbovanie ideologického rozkolu medzi Moskvou a Západom.

Obhajoba jadrových zbraní a „protiútok“

Moderátor a propagandista Wladimir Solovjov, ktorý má silné väzby na kremeľskú mediálnu sieť, sa v rovnakej diskusii označil za zástancu jadrových zbraní a hovoril o ich taktickom použití. Podľa spravodajského portálu Daily Express bol jeho postoj v diskusii tvrdý a nekompromisný.

Dugin k tomu dodal: „Západ sa pred našimi očami rozpadáva kvôli Epsteinovým spisom. Rusko a Čína majú teraz historickú šancu ťažiť z totálneho kolapsu celého západného systému… Teraz je čas na protiútok!“

Odmietnutie mierových rokovaní

Dugin ostro kritizoval aj akýkoľvek dialóg s Donaldom Trumpom a jeho administratívou. Podľa neho nie je priestor na rokovania, keďže Moskva už má veľa obetí a západné štáty podľa neho stoja za mnohými svetovými konfliktmi vrátane Sýrie či Venezuely.

Politikov Západu označil Dugin za „čisté zlo“ a vyzval na pevné spojenie Ruska s Iránom v opozícii voči USA.

“Musíme sa pripraviť na jadrovú vojnu”

Azda najalarmujúcejšia pasáž relácie bola priama výzva Alexandra Dugina: „Musíme sa okamžite pripraviť na jadrovú vojnu a nesmieme váhať,“ zneli jeho slová podľa reportáže denníka.

V tejto súvislosti analytici upozorňujú, že takéto výroky sa v proruských médiách objavujú stále častejšie. Odborníci však varujú, že ruská rétorika nemusí vždy odrážať oficiálnu vládnu politiku – ide častejšie o signály či politicko-propagandistické gestá, ktoré majú ovplyvniť verejnú mienku doma aj v zahraničí.

Duginova ideológia

Alexander Dugin je filozof a politický teoretik, ktorý dlhodobo propaguje ultranacionalistické a euroázijské idey, často spájané s proruským geopolitickým myslením. Hoci nemá oficiálnu pozíciu v Kremli, jeho názory bývajú považované za súčasť širšieho ideologického rámca, ktorý rezonuje v prokremeľských kruhoch.

Medzitým britské úrady zaradili Dugina aj na sankčný zoznam krajín bojujúcich proti ruskej informačnej vojne, pretože podľa Londýna patrí medzi hlavné ideologické hlasy propagandy.

