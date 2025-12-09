NAJKRUTEJŠIA planéta vesmíru! Sklenený dážď a vražedné vetry: NASA hlási extrém, aký Zem nepozná

VULPECULA - Planéta vzdialená 64 miliónov svetelných rokov pôsobí na prvý pohľad ako pokojný modrý svet. V skutočnosti však ide o jedno z najnehostinnejších miest vo vesmíre – s vetrami rýchlejšími než zvuk a dažďom tvoreným ostrými úlomkami skla.
Vesmír je plný podivuhodných javov – od záhadných hornín na Marse až po skryté štruktúry či varovania, že Mesiac sa postupne zmršťuje. Teraz však pozornosť vedcov priťahuje málo preskúmaná planéta vzdialená 64 miliónov svetelných rokov v súhvezdí Líšky (Vulpecula).
Obrovské teplotné rozdiely medzi dennou a nočnou stranou
Na prvý pohľad vyzerá HD 189733 b ako nádherne modrá guľa, no podmienky na jej povrchu sú mimoriadne nehostinné, informuje portál indy100.com. Planétu objavili francúzski astronómovia v roku 2005 a o niečo neskôr sa dostala do centra záujmu NASA. Dáta zo Spitzerovho vesmírneho teleskopu ukázali obrovské teplotné rozdiely medzi dennou a nočnou stranou – tá, ktorá je otočená k materskej hviezde, je až o 500 °F teplejšia.
Keď sa na exoplanétu neskôr zameral Hubbleov teleskop, výsledky boli ešte prekvapivejšie. Jasná modrá farba totiž nepochádza z oceánov ako na Zemi. Spôsobuje ju atmosféra s teplotou okolo 2 000 °F (1 093 °C), ktorá dramaticky ovplyvňuje miestne počasie.
Dáždniky by tu určite nepomohli
Na planéte zúria vetry s rýchlosťou až 5 400 mph (takmer 2 km/s), čo je sedemnásobok rýchlosti zvuku. Čokoľvek, čo sa do nich dostane, je vtiahnuté do smrtonosného víru. A dáždniky by tu určite nepomohli – podľa NASA tu prší ostré sklo. „Je to smrť tisíckami rezov,“ uviedla agentúra.
„Tento rozpálený mimozemský svet pravdepodobne zažíva sklenený dážď – a to horizontálny – vďaka extrémnym vetrom,“ vysvetľuje NASA. „Kobaltovo modrá farba nepochádza z odrazu oceánov, ale z rozžeravenej atmosféry plnej vysokých oblakov presýtených silikátovými časticami.“