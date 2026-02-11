Zamestnanci, máte čas už len pár dní! Požiadajte o ročné zúčtovanie včas, inak si dane musíte vypočítať sami

BRATISLAVA – Pre státisíce zamestnancov na Slovensku začína najdôležitejšie obdobie roka z pohľadu peňaženiek. Ak nechcete tráviť voľný čas vypĺňaním komplikovaných tlačív, máte už len pár dní na to, aby ste o ročné zúčtovanie požiadali svojho šéfa. Tento rok navyše prichádza prelomová novinka, vďaka ktorej môžete finančne prilepšiť priamo svojim rodičom.
Ak ste v minulom roku pracovali len ako zamestnanci alebo dohodári, máte právo požiadať firmu, aby za vás vyriešila dane. Musíte to však stihnúť najneskôr do 16. februára 2026. Ak tento termín premeškáte, zamestnávateľ za vás nič riešiť nemusí a celá administratíva padá na vaše plecia. V takom prípade budete musieť podať daňové priznanie sami, a to do konca marca.
Nezabudnite, že k žiadosti treba priložiť všetky potvrdenia od prípadných iných zamestnávateľov a doklady k bonusom – či už ide o daňový bonus na dieťa, úroky z hypotéky alebo bonus zo zvýšenej splátky.
Ak ste v roku 2025 okrem zamestnania aj podnikali, vyhrali v lotérii, mali príjmy zo zahraničia alebo prenajímali nehnuteľnosť, zamestnávateľ vám zúčtovanie urobiť nemôže. Vtedy je vašou povinnosťou podať daňové priznanie (typu B).
2 % pre mamu aj otca
Rok 2026 prináša zásadnú zmenu. Fyzické osoby môžu vôbec po prvýkrát poukázať 2 % zo zaplatenej dane priamo svojim rodičom. Rovnaké dve percentá bude možné naďalej venovať aj neziskovým organizáciám.
Daňovník môže darovať 2 % zaplatenej dane jednému rodičovi a 2 % druhému rodičovi. „Základnou podmienkou je, že daň musí byť riadne zaplatená a daňovník musí podať daňové priznanie, alebo požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane v zákonom stanovenej lehote,“ priblížil hovorca finančnej správy (FS) Daniel Kováč.
Ak vám ročné zúčtovanie robí zamestnávateľ, požiadajte ho o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane. S týmto papierom následne vyplníte špeciálne tlačivo (Vyhlásenie), ktoré musíte doručiť daňovému úradu najneskôr do 30. apríla 2026. Peniaze rodičom nepošlete vy, ale prevedie ich štát prostredníctvom Sociálnej poisťovne.