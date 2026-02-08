Nedeľa8. február 2026, meniny má Zoja, zajtra Zdeno, Zdenko, Ronald

OBROVSKÁ kritika zimnej olympiády: Hry sú príliš biele, odkazuje známa agentúra!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP)
© Zoznam/PH © Zoznam/PH

MILÁNO - Ešte ani poriadne nezačali, a už sú vo veľkom kritizované. Tohtoročné zimné olympijské hry, ktoré organizuje Taliansko v Miláne a Cortine, sú podľa agentúry Associated Press príliš biele, pričom agentúre chýba rozmanitosť národov. Európske krajiny kritizuje za to, že napriek množstvu migrantov, ktoré do krajín prišli, s nimi na olympiáde nepočítali.

Oficiálne zimné olympijské hry 2026, ktoré sú v talianskom Miláne a Cortine, odštartovali v piatok 6. februára uvítacím ceremoniálom. Počas neho si agentúra Associated Press (AP) všimla pre nich znepokojivú skutočnosť - európske krajiny, ktoré sú v mnohých prípadoch útočiskom migrantov, nemajú etnicky rôznorodú súpisku. Kritizujú olympiádu, že je moc "biela". Podľa ich názoru by totiž nedávny prílev migrantov do týchto krajín mal byť okamžite zastúpený medzi ich najelitnejšími športovcami.

Archívne VIDEO ZOH2026 Peter Pellegrini po otvorení Slovenského olympijského domu: Verím, že bude žiť dobrou náladou

ZOH2026 Peter Pellegrini po otvorení Slovenského olympijského domu: Verím, že bude žiť dobrou náladou (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Poukázali pritom napríklad na Švédsko, ktoré má z 10 miliónov obyvateľoch až 2 milióny migrantov, čo je 20 percent obyvateľstva. Napriek tomu je ich tím zložený takmer výlučne z "bielych" Švédov. Výnimkou je len hráč NHL Mika Zibanejad, ktorého otec je iránskeho pôvodu. „To sotva odráža rozmanitosť tejto severskej krajiny: Približne 2 milióny z jej 10 miliónov obyvateľov sa narodili v zahraničí, približne polovica z nich v Ázii alebo Afrike,“ kritizuje agentúra AP s odvolaním sa na demografické údaje švédskeho štatistického úradu.

Obdobne je to podľa slov agentúry aj na súpiskách ďalších krajín - napríklad Francúzska, Nemecka či Švajčiarska. Ich tímy sú zložené z prevažnej väčšiny bielymi hráčmi a chýba im tam zastúpenie migrantmi. Poukázali pritom na fakt, že aj keď zimné športy takéto zastúpenie nemajú, letné športy, ako futbal či basketbal, áno. 

Drahé a bez motivácie rodičov

Vo švédskom tíme sa nachádza aj snoubordistka Maryan Hashiová, ktorá v detstve s rodinou emigrovala do Švédska a teraz krajinu reprezentuje na hrách. Podľa jej slov bola integrácia náročná a často sa cítila osamelá. Zimný šport si zamilovala ešte ako dieťa, keď sa k nemu dostala vrámci pilotného projektu zameranému na pomoc nováčikom pri lepšej integrácii do kultúry krajiny. Ten viedla obec Skelleftea, v ktorej vyrastala. Profesor športovej pedagogiky na Univerzite Umea vo Švédsku upozornil na to, že nedostatok diverzity nie je problémom zimných športov, ale kultúrnou záležitosťou.

Podľa jeho slov bude trvať desaťročia, kým sa kultúrny posun a diverzita prejavia v zimných športoch tak, aby v nich neboli zastúpení len bieli, ale aj migranti, upozornil pre AP. Deti podľa jeho slov nasledujú svojich rodičov a ak vidia, že hrajú futbal alebo basketbal, nelyžujú ani nerobia zimné športy, budú tak isto postupovať aj deti. „Vezmime si príklad Isaka, ktorý si našiel cestu k futbalu – dáva to úplný zmysel, pretože futbal v Eritrei existuje. Lyžovanie nie,“ povedal Fahlen. Isak je futbalista z Eritrei, ktorý vyrastal v Liverpoole a v súčasnosti hrá za švédsky futbalový tím. Podľa Švédskej lyžiarskej federácie sa aj oni snažia o inklúziu migrantov do zimných športov, no zatiaľ sa im nedarí. Jedným z dôvodov môže byť aj fakt, že zimné športy sú drahé z dôvodu potreby kupovať nové vybavenie - oblečenie, lyžiarky, lyže, ale aj skipassy. 

Viac o téme: APZimná olympiádaZOH26
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Organizátor Festhry 2026 Mráz hovorí o festivale
Organizátor Festhry 2026 Mráz hovorí o festivale
Správy
Zarytý starý mládenec Pavol Plevčík sa neudržal: Najviac ma baví jesť, spať a milovať! Ale KOHO?
Zarytý starý mládenec Pavol Plevčík sa neudržal: Najviac ma baví jesť, spať a milovať! Ale KOHO?
Prominenti
Hráč Košíc Milan Šimon Rehuš po domácej výhre nad Skalicou
Hráč Košíc Milan Šimon Rehuš po domácej výhre nad Skalicou
Zoznam TV

Domáce správy

Matúš Šutaj Eštok
Tvrdý stret o pandémiu aj stíhačky! Šutaj Eštok avizuje trestanie za MOM: Truban vidí len politické divadlo
Domáce
Ilustračné foto
Nelichotivé štatistiky našich susedov nepotešia: Najrizikovejší na kúpu auta sú Česi či Ukrajinci! A čo Slováci?
Domáce
Miesto ohradili policajnou páskou.
Obrovská tragédia pri Rimavskej Sobote: Pri požiaru domu zomrela 60-ročná žena! Dom našla v plameňoch jej dcéra
Domáce
Košický stavebný úrad zažil rekord žiadostí: Nový zákon aj územný plán spôsobili nápor
Košický stavebný úrad zažil rekord žiadostí: Nový zákon aj územný plán spôsobili nápor
Košice

Zahraničné

Pietne miesto v plameňoch!
Pietne miesto v plameňoch! Pamätník obetiam ničivého požiaru začal horieť: Švajčiarska polícia vyšetruje príčinu
Zahraničné
OBROVSKÁ kritika zimnej olympiády:
OBROVSKÁ kritika zimnej olympiády: Hry sú príliš biele, odkazuje známa agentúra!
Zahraničné
Andrej Babiš
Babiš po vzore Austrálie: Zakážme deťom sociálne siete! Ich vplyv je podľa neho mimoriadne škodlivý
Zahraničné
Turisti stúpajúci na západnú
Čaj za 4 eurá a jedlo ako v centre Prahy! Jozefa čakal na známom vrchole ŠOK, pri pohľade na ceny ho prešla chuť
Zahraničné

Prominenti

FOTO Fotografie z nehody syna
Mrazivé FOTO z nehody syna Maroša Kramára: Autom to NAPÁLIL do betónového múru!
Domáci prominenti
FOTO Slovenky boli na plese
Česko-Slovenský ples: Verešová ako nevesta, noblesná Simanová a Twiinsky... juj, tie sa ale ligocú
Domáci prominenti
Hudobný svet v SMÚTKU:
Hudobný svet v SMÚTKU: Zomrel člen (†77) legendárnej kapely Blondie!
Zahraniční prominenti
Let’s Dance ešte ani
Let’s Dance ešte ani nezačalo a stávky sú už v plnom prúde: TOTO sú TRAJA favoriti na víťaza!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Mäso, ktoré LIEČI? Nutričná
Mäso, ktoré LIEČI? Nutričná terapeutka odhalila NAJZDRAVŠIE mäso sveta, ktoré v obchodoch PREHLIADAME!
Zaujímavosti
Legendárne komando druhej svetovej
Legendárne komando druhej svetovej vojny: Čierni diabli sa stali nočnou morou nacistov
dromedar.sk
Zahoďte sušienku! Kardiológovia radia:
Zahoďte sušienku! Kardiológovia radia: Ak o jedenástej urobíte TÚTO vec, vaše cievy sa vám poďakujú
Zaujímavosti
Koniec ZÁHADY Bermudského trojuholníka?
Koniec ZÁHADY Bermudského trojuholníka? Vedci odhalili tichého ZABIJAKA, ktorý sťahuje lode ku dnu!
Zaujímavosti

Dobré správy

V Miláne začínajú ZOH
Dnes začínajú ZOH 2026: Slovenská hokejová reprezentácia má už teraz jednu dôležitú istotu
sportky.sk
Dimitri vytvoril nápoj, ktorý
Z malej kuchyne do celého sveta: Dimitri vytvoril nápoj, ktorý si obľúbili aj Slováci
plnielanu.sk
Presladené sirupy už Slovákov
Daň z cukru spravila Slovákom poriadne škrty v rozpočte: Nahradí sladké sirupy táto novinka?
hashtag.sk
REDMI Note 15 Pro+
Nová séria smartfónov REDMI Note 15: Keď sa titánska odolnosť spojí s dlhšou výdržou a profi fotoaparátmi
Domáce

Ekonomika

Bratislavu čaká veľká modernizácia: Nové autobusy už jazdia, pribudnú aj ďalšie novinky! (foto)
Bratislavu čaká veľká modernizácia: Nové autobusy už jazdia, pribudnú aj ďalšie novinky! (foto)
Parkovisko na ľade a milióny v prachu: Príbeh jedinej olympiády, ktorú zakázali ľudia! (špeciál Miláno 2026)
Parkovisko na ľade a milióny v prachu: Príbeh jedinej olympiády, ktorú zakázali ľudia! (špeciál Miláno 2026)
iPhone to nie je. Viete, ktorý mobil je najpredávanejší v histórii? Otestujte sa v kvíze o míľnikoch, ktoré zmenili trh!
iPhone to nie je. Viete, ktorý mobil je najpredávanejší v histórii? Otestujte sa v kvíze o míľnikoch, ktoré zmenili trh!
Veľké plány na bratislavskom letisku či obchvat Ružomberka: Ráž poodhalil, čo sa chystá v doprave!
Veľké plány na bratislavskom letisku či obchvat Ružomberka: Ráž poodhalil, čo sa chystá v doprave!

Šport

ZOH 2026 MIMORIADNE Desivé scény! Lindsey Vonnová utrpela strašný pád
ZOH 2026 MIMORIADNE Desivé scény! Lindsey Vonnová utrpela strašný pád
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Boj o zlato v tieni tragédie Lindsey Vonnovej: O víťazke zjazdu rozhodli štyri stotiny
ZOH 2026 Boj o zlato v tieni tragédie Lindsey Vonnovej: O víťazke zjazdu rozhodli štyri stotiny
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Slovensko sa spolieha na Bátovskú Fialkovú a Kuzminovú: Online prenos zo zmiešanej štafety
ZOH 2026 Slovensko sa spolieha na Bátovskú Fialkovú a Kuzminovú: Online prenos zo zmiešanej štafety
Slováci na ZOH 2026
ZOH 2026 Začalo to doslova ako sen! Česko v napätí, môžu z toho byť rovno dve medaile
ZOH 2026 Začalo to doslova ako sen! Česko v napätí, môžu z toho byť rovno dve medaile
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

Renault ponúka aj prestavby, Moto Wektor patrí ku špičke
Renault ponúka aj prestavby, Moto Wektor patrí ku špičke
Novinky
V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
V Bratislave sa púšťajú do novej modernizácie vozového parku. Pribudlo 8 autobusov
Doprava
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Hyundai i30 síce bez 1,5i motora, no zato s prehľadnejšou ponukou a vyšším objemom
Novinky
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Správa ciest vyhlásila tender na sanáciu svahu pod hradom Strečno
Doprava

Kariéra a motivácia

Sociálna poisťovňa zavedie pravidelné dôchodkové prognózy pre poistencov
Sociálna poisťovňa zavedie pravidelné dôchodkové prognózy pre poistencov
Domáce
Prečo 80 % ľudí nenájde prácu svojich snov? Odhaľujeme tajomstvo, ktoré zmení váš kariérny život
Prečo 80 % ľudí nenájde prácu svojich snov? Odhaľujeme tajomstvo, ktoré zmení váš kariérny život
Motivácia a inšpirácia
Chodíte do práce len pre výplatu? Spoznajte IKIGAI a ďalšie modely, ktoré vám pomôžu nájsť zmysel kariéry
Chodíte do práce len pre výplatu? Spoznajte IKIGAI a ďalšie modely, ktoré vám pomôžu nájsť zmysel kariéry
Motivácia a produktivita
Väčšina obyvateľov Slovenska hodnotí členstvo v EÚ pozitívne
Väčšina obyvateľov Slovenska hodnotí členstvo v EÚ pozitívne
Domáce

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Famózna banánová nepečená torta
Famózna banánová nepečená torta
Čo z oškvarkov? Inšpirácie z poctivej domácej kuchyne
Čo z oškvarkov? Inšpirácie z poctivej domácej kuchyne
Rady a tipy
Čím dochutiť makovú náplň? Málo známy, no extra šikovný trik
Čím dochutiť makovú náplň? Málo známy, no extra šikovný trik
Rady a tipy

Technológie

Objavili sa prvé informácie o Android 17: Kedy príde, aké zariadenia ho dostanú a aké funkcie prinesie?
Objavili sa prvé informácie o Android 17: Kedy príde, aké zariadenia ho dostanú a aké funkcie prinesie?
Android
Mimozemský život môže existovať priamo medzi nami, no má háčik: Existuje v paralelnom vesmíre
Mimozemský život môže existovať priamo medzi nami, no má háčik: Existuje v paralelnom vesmíre
Veda a výskum
Je na čase prepisovať učebnice, hovoria astronómovia: Veľkosť najikonickejšej planéty v sústave sme odhadli zle
Je na čase prepisovať učebnice, hovoria astronómovia: Veľkosť najikonickejšej planéty v sústave sme odhadli zle
Vesmír
Bol let a pristátie ľudí na Mesiaci podvod? Toto sú najčastejšie argumenty konšpirátorov a vysvetlenia, prečo neobstoja
Bol let a pristátie ľudí na Mesiaci podvod? Toto sú najčastejšie argumenty konšpirátorov a vysvetlenia, prečo neobstoja
Hoaxy

Bývanie

Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich
Sú úplne iné, ako by ste od bežných bytov čakali. Takto to vyzerá, keď dizajnérky vytvárajú bývanie pre dve z nich
Vyzerá vstupná chodba ako bojisko? 13 riešení, ako získať viac úložného miesta a nastoliť väčší poriadok
Vyzerá vstupná chodba ako bojisko? 13 riešení, ako získať viac úložného miesta a nastoliť väčší poriadok
Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov
Siahnite doma po týchto izbovkách, ihneď osviežia bývanie! V roku 2026 sú populárne netradičné farby i tvary listov
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!
Také miesto potrebujete, ak hľadáte súkromie a únik pred starosťami! Manželia vám ukážu, ako vyzerá oddych v prírode!

Pre kutilov

Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Čas na výsev papriky je tu! Kompletný návod, ako získať silné sadenice aj bez profesionálneho skleníka
Zelenina a ovocie
Oslabené steny, praskliny alebo dokonca nákladné opravy! Viete, akú maltu použiť pri stavbe domu v zime?
Oslabené steny, praskliny alebo dokonca nákladné opravy! Viete, akú maltu použiť pri stavbe domu v zime?
Stavba
Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Voňajú ako od babičky, chutia ako z pekárne: Recept na dokonalé škoricové slimáky nie je zložitý
Recepty
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Rýchla rekonštrukcia kachlí za 25 €: Obnovou ušetríte náklady na palivo
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Róby Česko-Slovenský ples 2026: Andrea Verešová ako princezná, Simona Simanová žiarila noblesou
Slovenské celebrity
Róby Česko-Slovenský ples 2026: Andrea Verešová ako princezná, Simona Simanová žiarila noblesou
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Matúš Šutaj Eštok
Domáce
Tvrdý stret o pandémiu aj stíhačky! Šutaj Eštok avizuje trestanie za MOM: Truban vidí len politické divadlo
Ilustračné foto
Domáce
Nelichotivé štatistiky našich susedov nepotešia: Najrizikovejší na kúpu auta sú Česi či Ukrajinci! A čo Slováci?
Miesto ohradili policajnou páskou.
Domáce
Obrovská tragédia pri Rimavskej Sobote: Pri požiari domu zomrela 60-ročná žena! Dom našla v plameňoch jej dcéra
OBROVSKÁ kritika zimnej olympiády:
Zahraničné
OBROVSKÁ kritika zimnej olympiády: Hry sú príliš biele, odkazuje známa agentúra!

Ďalšie zo Zoznamu