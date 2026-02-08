OBROVSKÁ kritika zimnej olympiády: Hry sú príliš biele, odkazuje známa agentúra!

MILÁNO - Ešte ani poriadne nezačali, a už sú vo veľkom kritizované. Tohtoročné zimné olympijské hry, ktoré organizuje Taliansko v Miláne a Cortine, sú podľa agentúry Associated Press príliš biele, pričom agentúre chýba rozmanitosť národov. Európske krajiny kritizuje za to, že napriek množstvu migrantov, ktoré do krajín prišli, s nimi na olympiáde nepočítali.
Oficiálne zimné olympijské hry 2026, ktoré sú v talianskom Miláne a Cortine, odštartovali v piatok 6. februára uvítacím ceremoniálom. Počas neho si agentúra Associated Press (AP) všimla pre nich znepokojivú skutočnosť - európske krajiny, ktoré sú v mnohých prípadoch útočiskom migrantov, nemajú etnicky rôznorodú súpisku. Kritizujú olympiádu, že je moc "biela". Podľa ich názoru by totiž nedávny prílev migrantov do týchto krajín mal byť okamžite zastúpený medzi ich najelitnejšími športovcami.
Poukázali pritom napríklad na Švédsko, ktoré má z 10 miliónov obyvateľoch až 2 milióny migrantov, čo je 20 percent obyvateľstva. Napriek tomu je ich tím zložený takmer výlučne z "bielych" Švédov. Výnimkou je len hráč NHL Mika Zibanejad, ktorého otec je iránskeho pôvodu. „To sotva odráža rozmanitosť tejto severskej krajiny: Približne 2 milióny z jej 10 miliónov obyvateľov sa narodili v zahraničí, približne polovica z nich v Ázii alebo Afrike,“ kritizuje agentúra AP s odvolaním sa na demografické údaje švédskeho štatistického úradu.
Obdobne je to podľa slov agentúry aj na súpiskách ďalších krajín - napríklad Francúzska, Nemecka či Švajčiarska. Ich tímy sú zložené z prevažnej väčšiny bielymi hráčmi a chýba im tam zastúpenie migrantmi. Poukázali pritom na fakt, že aj keď zimné športy takéto zastúpenie nemajú, letné športy, ako futbal či basketbal, áno.
Drahé a bez motivácie rodičov
Vo švédskom tíme sa nachádza aj snoubordistka Maryan Hashiová, ktorá v detstve s rodinou emigrovala do Švédska a teraz krajinu reprezentuje na hrách. Podľa jej slov bola integrácia náročná a často sa cítila osamelá. Zimný šport si zamilovala ešte ako dieťa, keď sa k nemu dostala vrámci pilotného projektu zameranému na pomoc nováčikom pri lepšej integrácii do kultúry krajiny. Ten viedla obec Skelleftea, v ktorej vyrastala. Profesor športovej pedagogiky na Univerzite Umea vo Švédsku upozornil na to, že nedostatok diverzity nie je problémom zimných športov, ale kultúrnou záležitosťou.
Podľa jeho slov bude trvať desaťročia, kým sa kultúrny posun a diverzita prejavia v zimných športoch tak, aby v nich neboli zastúpení len bieli, ale aj migranti, upozornil pre AP. Deti podľa jeho slov nasledujú svojich rodičov a ak vidia, že hrajú futbal alebo basketbal, nelyžujú ani nerobia zimné športy, budú tak isto postupovať aj deti. „Vezmime si príklad Isaka, ktorý si našiel cestu k futbalu – dáva to úplný zmysel, pretože futbal v Eritrei existuje. Lyžovanie nie,“ povedal Fahlen. Isak je futbalista z Eritrei, ktorý vyrastal v Liverpoole a v súčasnosti hrá za švédsky futbalový tím. Podľa Švédskej lyžiarskej federácie sa aj oni snažia o inklúziu migrantov do zimných športov, no zatiaľ sa im nedarí. Jedným z dôvodov môže byť aj fakt, že zimné športy sú drahé z dôvodu potreby kupovať nové vybavenie - oblečenie, lyžiarky, lyže, ale aj skipassy.