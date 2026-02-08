Obrovská tragédia pri Rimavskej Sobote: Pri požiari domu zomrela 60-ročná žena! Dom našla v plameňoch jej dcéra

RIMAVSKÁ SOBOTA - Obrovská tregédia sa stala počas víkendu v okrese Rimavská Sobota. Z doposiaľ nezistených príčin tam došlo k požiaru rodinného domu, pri ktorom zomrela 60-ročná žena. Prípad už prešetruje polícia.
K tragédii došlo v nedeľu dopoludnia, v obci Nižná Pokoradz v okrese Rimavská Sobota. Jeden z domov tam zachvátil požiar. V čase požiaru sa v dome nachádzala 60-ročná žena, ktorú našli hasiči po uhasení požiaru bez známok života. Príčiny požiaru nateraz známe nie sú, vyšetruje ich polícia. Na mieste bol prítomný zisťovateľ príčin požiarov, ktorý vylúčil cudzie zavinenie. V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie za prečin usmrtenia.
Podľa portálu noviny.sk našla dcéra 60-ročnej ženy dom v plameňoch po tom, čo sa vrátila z nákupu. Dovnútra sa jej však nepodarilo dostať, a tak čakala na príchod hasičov. "Dnes (8.2) v doobedných hodinách došlo k tragickej udalosti v Nižnej Pokoradzi v okrese Rimavská Sobota. Z doposiaľ neznámych príčin došlo k požiaru rodinného domu. V čase požiaru sa v dome nachádzala jedna osoba, 60-ročná žena, ktorá bola žiaľ, po uhasení požiaru nájdená už bez známok života. Na mieste bol prítomný zisťovateľ príčin požiarov, ktorý vylúčil cudzie zavinenie. V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie za prečin usmrtenia. Okolnosti aj presná príčina požiaru sú v štádiu vyšetrovania," uviedla hovorkyňa banskobystrických hasičov Nikola Žabková.