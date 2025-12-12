Šokujúci rodinný zločin: Matka umučila svoju dcéru, keď bola v 9. mesiaci tehotenstva! Motív je desivý

LANSING - V severnom Michigane vyšetrovatelia rozpletajú mimoriadne brutálny prípad. Dvadsaťdvaročná žena v deviatom mesiaci tehotenstva zomrela po násilnom útoku, z ktorého polícia viní jej matku a nevlastného otca.
Telo našli v lese, obeť bola v 38. týždni tehotenstva
Americké úrady zverejnili šokujúce detaily smrti 22-ročnej Rebeccy Park. Mladú ženu, ktorá bola v 38. týždni tehotenstva, našli mŕtvu na lesnom chodníku v oblasti Boon na severe štátu Michigan. Spolu s ňou zahynulo aj jej nenarodené dieťa.
Zo zločinu sú obvinení jej matka, 40-ročná Cortney Bartholomewová, a nevlastný otec, 47-ročný Bradly Bartholomew. Vyšetrovanie sa dotýka aj sestry obete Kimberly Parkovej a snúbenca Rebeccy Richarda Falora.
Zakázané vzťahy v najbližšej rodine
Podľa súdnych dokumentov zohrali v pozadí prípadu úlohu mimoriadne toxické rodinné vzťahy. Vyšetrovatelia tvrdia, že snúbenec obete Richard Falor mal intímny vzťah nielen s Rebeccou, ale aj s jej matkou a sestrou.
Sestra obete Kimberly mala polícii uviesť, že ešte 24. novembra mala s Falorom intímny styk. O deň neskôr polícia objavila Rebeccino telo. Matka Cortney sa počas výsluchu priznala k románu so snúbencom svojej dcéry a tvrdila, že zvažovala odchod od manžela.
Vylákali ju z domu, skončila v lese
Prokuratúra opisuje, že Cortney a Bradly Rebeccu najprv priviedli do svojho domu a následne ju odviezli na odľahlé miesto v lese. Tam malo dôjsť k mimoriadne brutálnemu útoku.
Podľa vyšetrovateľov Bradly mladú ženu opakovane bodal nožom v blízkosti vozidla. Cortney jej mala povedať, že jej dieťa zomrie, a keď bola Rebecca ešte pri vedomí, donútila ju ľahnúť si na zem. Následne malo dôjsť k vyrezaniu nenarodeného dieťaťa z jej tela.
Zakrývanie stôp po čine
Po útoku mal Bradly obeti podrezať hrdlo. Telo priviazali lanom k pick-upu, potiahli ho po svahu a zakryli lístím. Mŕtvu ženu našli vyšetrovatelia 25. novembra.
Zo spisov vyplýva, že po vyňatí plodu ho uložili do vreca na odpad a následne do prenosnej chladiacej tašky, ktorú mal Bradly vyhodiť do kontajnera.
Zástupca šerifa na mieste nálezu vypovedal, že brucho obete nieslo zjavné známky zásahu a telo malo viacero bodných aj tržných rán. Pitva potvrdila, že v maternici sa už dieťa nenachádzalo.
Motív: pomsta a chorá žiarlivosť
Vyšetrovatelia hovoria aj o motíve pomsty. Podľa obžaloby mal Bradly Bartholomew zášť voči Richardovi Falorovi, ktorý mal v minulosti prispieť k jeho uväzneniu. Prokuratúra tvrdí, že útok plánovali s cieľom „ublížiť Richovi“ a zároveň vyriešiť komplikované vzťahy v rodine.
Cortney sa po zadržaní snažila obhajovať tým, že dieťa údajne vyrezala v snahe zachrániť ho a odniesť jeho otcovi. Vyšetrovatelia však túto verziu označili za nedôveryhodnú.
Prokuratúra: išlo o plánované mučenie
Prokurátorka okresu Wexford Johanna Careyová označila prípad za mimoriadne krutý. Podľa nej ide o „plánované mučenie a vraždu“, pri ktorých Rebecca aj jej nenarodené dieťa zažili extrémne utrpenie.
Zdôraznila, že ide o konanie, ktoré vykazuje absolútne pohŕdanie ľudským životom, pričom o vine obžalovaných rozhodne súd.
Hrozí im doživotie
Cortney a Bradly Bartholomew čelia viacerým závažným obvineniam vrátane úkladnej vraždy, mučenia, sprisahania, napadnutia tehotnej ženy s následkom smrti dieťaťa, nezákonného zadržiavania osoby a neoprávneného nakladania s telom. Za najťažšie skutky im hrozí doživotné väzenie.
Sestra obete Kimberly Parková bola obžalovaná z manipulácie s dôkazmi, klamstva vyšetrovateľom a zavádzania polície pri nahlásení Rebeccinho zmiznutia.