Opozícia organizuje veľký pochod v centre Bratislavy: Za demokraciu a právny štát

BRATISLAVA - V Bratislave sa vo štvrtok podvečer koná pochod za obranu demokracie, nezávislých inštitúcií a právneho štátu. Zhromaždenie, ktoré sa začalo na Námestí Nežnej revolúcie v Bratislave a následne sa presunie pred Národnú radu SR, organizujú opozičná SaS spolu s Progresívnym Slovenskom, KDH a mimoparlamentnými Demokratmi.
Pochod je podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga odpoveďou na spôsob vládnutia, ktorý ničí dôveru v štát. Poslanec SaS Alojz Hlina uviedol, že občania majú právo dať jasne najavo, že takýto vývoj odmietajú. Podľa podpredsedníčky SaS Márie Kolíkovej vláda likviduje systémové poistky právneho štátu. „Zrušenie úradu, ktorý mal chrániť oznamovateľov korupcie, je likvidáciou poslednej nezávislej protiváhy,“ podotkla.
Transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad schválil v utorok (9. 12.) parlament. Ide o legislatívu z dielne ministerstva vnútra. Šéf rezortu vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) na schválenie zákona parlamentom reagoval, že úrad, ktorý má na starosti ochranu oznamovateľov korupcie, už nebude možné účelovo zneužívať na krytie vybraných ľudí a na útek pred zodpovednosťou.
Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok zákon vetoval. Odôvodnil to absenciou dôvodov pre skrátené legislatívne konanie, vážnymi vecnými pripomienkami k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešenými výhradami zo strany Európskej komisie s možnými následkami voči Slovensku.