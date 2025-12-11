Najstaršie UMENIE na Zemi prekvapilo vedcov: Kto namaľoval postavy spred 51-tisíc rokov?!

SULAWESI - Na indonézskom ostrove Sulawesi vedci objavili jaskynné maľby staré vyše 51-tisíc rokov. Maľby zobrazujú podobné postavy človeku a divoké prasiatka, no vedci sú presvedčení, že ich nevytvorili moderní ľudia. Objav môže prepisovať históriu ľudskej evolúcie a schopnosti raných predkov tvoriť vizuálne príbehy.
Vedci na indonézskom ostrove Sulawesi spravili objav, ktorý prekvapil celý svet archeológie – našli jaskynné maľby staré minimálne 51 200 rokov. Pre porovnanie, doterajšie najstaršie známe jaskynné maľby zo Španielska majú „len“ 24-tisíc rokov. Nové nálezy zachytávajú podobné postavy človeku v interakcii s prasiatkami, čo podľa odborníkov predstavuje najstarší známy príklad reprezentatívneho umenia a vizuálneho rozprávania príbehov na svete.
Kto tieto maľby vlastne vytvoril?
Tím vedcov pod vedením indonézskeho archeológa Adhi Augusa Oktaviana použil modernú metódu laser-ablation U-series imaging, ktorá umožnila presnejšie datovanie maľby. Vedci tým dokázali, že pôvodný odhad veku maľby (43 900 rokov) bol príliš nízky.
Nové dátumy však vyvolali zásadnú otázku: kto tieto maľby vlastne vytvoril? Väčšina odborníkov sa totiž domnieva, že moderní ľudia opustili Afriku pred približne 90-tisíc rokmi. Ako informuje portál indy100.com, na Sulawesi sú pritom najstaršie známe pozostatky moderného človeka staré „len“ 25-tisíc rokov, hoci existuje dôkaz o predchádzajúcej ľudskej aktivite vo forme skalných prístreškov a kamenných nástrojov.
Predchodca moderného človeka
Ak by sa preukázalo, že tieto maľby vytvoril druh predchodcu moderného človeka, mohlo by to úplne zmeniť chápanie kognitívnych schopností našich raných predkov. Bez ohľadu na to, kto maľby vytvoril, vedci zdôrazňujú, že objav demonštruje bohatú kultúru vizuálneho rozprávania príbehov už v dávnej minulosti, a to najmä prostredníctvom zobrazovania vzťahov medzi človekom a zvieratami.
„Maľby na Sulawesi ukazujú, že tvorba príbehov prostredníctvom vizuálnych symbolov bola vyspelá už v raných obdobiach histórie Homo sapiens v tejto oblasti,“ uviedli autori štúdie. Objav zo Sulawesi tak nielen prepisuje históriu umenia, ale otvára aj nové otázky o evolúcii inteligencie a kultúry našich predkov.