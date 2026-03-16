Po Oscaroch sa Hollywood utrhol z reťaze: Holé zadky, vyprsené dekolty i šialená extravagancia!

LOS ANGELES - Skutočná hollywoodska zábava sa začala až po Oscaroch. Vanity Fair Oscar Party patrí medzi najprestížnejšie a zároveň najdivokejšie večierky hollywoodskej sezóny. Do luxusného priestoru v Beverly Hills dorazili desiatky hviezd, ktoré po oficiálnom ceremoniáli odhodili formálnosť a predviedli odvážnejšie, sexy a oveľa extravagantnejšie outfity než na červenom koberci Oscarov.
Na rozdiel od formálneho ceremoniálu Academy Awards je Vanity Fair párty miestom, kde hviezdy konečne uvoľnia kravaty, vyzujú vysoké podpätky a nechajú sa vidieť v úplne inej nálade. Hostia popíjali šampanské, tancovali a fotili sa v ikonickom fotoštúdiu Vanity Fair, kde každoročne vznikajú jedny z najvirálnejších fotografií celej oscarovej sezóny.
Jeff Goldblum so svojou manželkou Emilie Livingston posunuli oscarovú extravaganciu na novú úroveň. Livingston prišla v outfite, ktorý okamžite vyvolal vlnu reakcií na sociálnych sieťach aj v módnych médiách. Jej look pozostával z čierneho body v štýle tangá, ktorý odhaľoval väčšinu nôh a takmer celý zadok. Outfit doplnila polopriehľadnými čiernymi pančuchami, klasickými čiernymi lodičikami a výrazným kožušinovým boa. Oči mala zakryté výraznými čiernymi okuliarmi. Outfit pôsobil ako mix burlesque, haute couture a afterparty glamouru.
Jeff Goldblum zostal verný svojmu typickému excentrickému štýlu. Herec zvolil kombináciu skráteného čierneho saka, širokých nohavíc, klasického motýlika a dramatického kabáta s kožušinovým lemom. Kabát zároveň farebne ladil s boa jeho manželky, takže pár pôsobil ako dokonale zladený módny tandem.