Pozrite si hodinky: Odborníci odhalili ideálny čas na INTIMITU podľa vášho veku, večer to prekvapivo NIE JE!

LONDÝN - Najlepší čas na sex nemusí byť pre každého rovnaký. Podľa odborníkov ho výrazne ovplyvňuje vek, hormonálne zmeny aj životný štýl. Zatiaľ čo mladí ľudia majú najväčšiu chuť popoludní, u starších párov môže byť ideálnym časom úplne iná časť dňa.
Mnohé páry sa domnievajú, že najlepší čas na intímne chvíle je večer pred spaním. Výskumy však naznačujú, že ideálny moment na sex sa môže meniť v závislosti od veku, hormonálnych zmien aj denného režimu človeka. Podľa odborníkov majú ľudia vo veku okolo dvadsiatich rokov najväčšiu sexuálnu energiu popoludní, približne okolo tretej hodiny. Ako informuje Metro, v tomto období sú totiž hladiny hormónov a energia tela stále pomerne vysoké, čo môže podporovať väčšiu chuť na intimitu.
U ľudí v tridsiatke sa situácia mierne mení. Ideálny čas sa podľa odborníkov posúva skôr do ranných hodín – približne okolo 8:20 ráno. V tomto veku totiž často zohráva úlohu pracovný režim, rodinné povinnosti či starostlivosť o deti, takže ráno môže byť jediný pokojný moment počas dňa. Po štyridsiatke sa preferencie opäť posúvajú. Mnohí ľudia v tomto období uprednostňujú intímne chvíle skôr večer, keď majú viac času na oddych a uvoľnenie po pracovnom dni.
Odborníci často odporúčajú ranný čas
V päťdesiatke a neskôr odborníci často odporúčajú ranný čas. Po kvalitnom spánku má telo viac energie a zároveň sú hormóny, ktoré ovplyvňujú libido, prirodzene vyššie. Vedci zároveň upozorňujú, že väčšina sexuálnych aktivít v populácii sa aj tak odohráva večer alebo v noci, najčastejšie medzi 22. hodinou a druhou ráno. Dôvod je jednoduchý – ide o čas, keď sú ľudia doma, majú viac súkromia a menej pracovných povinností. Výsledky preto naznačujú, že univerzálny „ideálny čas“ na sex neexistuje. Oveľa dôležitejšie je nájsť moment, ktorý vyhovuje obom partnerom a zapadá do ich každodenného rytmu. Odborníci sa totiž zhodujú, že spokojnosť vo vzťahu závisí viac od komunikácie a vzájomného porozumenia než od presného času na hodinkách.