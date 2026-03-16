Vzťahy medzi parlamentmi sa obnovujú: Slovensko a Česko hovoria o reštarte spolupráce

LUBINA - Medziparlamentná spolupráca pri tvorbe legislatívy a pri koordinácii postojov v európskych témach boli kľúčovými témami pondelkového stretnutia predstaviteľov Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) a Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) Českej republiky na Veľkej Javorine a v obci Lubina v okrese Nové Mesto nad Váhom. Po skončení spoločného rokovania o tom informovali predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) a predseda PSP ČR Tomio Okamura.
Reštart vzťahov
Stretnutie na slovensko-českom pomedzí bolo podľa Rašiho splnením sľubu, že po nástupe novej českej vlády a nového zloženia PSP Českej republiky sa reštartujú vzájomné vzťahy na úroveň, ktorú si zaslúžia. Témou stretnutia boli aj témy kľúčové pre obe republiky - ropa, situácia na Blízkom východe, energetická sebestačnosť, spoločný postoj k problematike plánovaného zákazu spaľovacích motorov po roku 2035, emisné povolenky, eurofondy či migrácia.
„Obe strany prišli v historicky najsilnejšom formáte zástupcov slovenského parlamentu a PSP Českej republiky. Z oboch strán tu boli predsedovia parlamentov, traja podpredsedovia, boli tu predsedovia výborov, poslanci zo skupín česko-slovenského a slovensko-českého priateľstva. Mali sme tu veľvyslancov, členov mládežníckych parlamentov,“ doplnil predseda NR SR.
Reálnu podobu podľa neho nadobudne dohoda o spolupráci českých a slovenských zdravotných záchranárov, v príprave je zmluva o spolupráci policajných zborov. Finišuje sa na programe Interreg, v rámci ktorého pôjde 90 miliónov eur na projekty spájajúce Česko a Slovensko.
Plány na nadáciu a ocenenie
„Chceme, aby vznikla Nadácia česko-slovenskej vzájomnosti, ktorá bude podporovať spoločnú kultúru na oboch stranách hranice. Dohodli sme sa tiež, že vytvoríme cenu, ktorou oceníme každý rok jedného človeka z Českej a Slovenskej republiky, ktorí mali a majú mimoriadny význam pri budovaní česko-slovenských vzťahov,“ zdôraznil Raši.
Podpora Slovenska pri rope
Podľa Okamuru je cieľom novej vládnej koalície v Českej republike nielen obnovenie, ale aj maximálne prehĺbenie priateľských vzťahov s najbližším národom. „Zaujímali sme sa o to, ako hodnotí slovenská strana aktuálnu situáciu ohľadom dodávok ropy cez ropovod Družba a akým spôsobom si predstavuje zabezpečenie energetickej bezpečnosti pre Slovensko. Prekvapilo nás, že Chorvátsko si účtuje štyrikrát vyššie tranzitné poplatky, ako v prípade dodávok z Ruska. Malo by prísť k nejakej dohode, aby európske štáty nezneužívali problematickú situáciu ohľadom energií voči iným štátom. Slovensko má v tomto našu plnú podporu,“ podotkol predseda PSP Českej republiky.
Pripomenul, že slovenská i česká strana majú rovnaké stanoviská k problematike emisných povolení a odmietnutia ETS2. Na Slovensku hľadá česká strana aj podporu na zníženie, prípadne pozastavenie ETS1, ktoré ničí priemysel.
„Pripravujeme aj memorandum o prehĺbení spolupráce medzi Českou republikou a Slovenskom. V tejto súvislosti sa slovenská strana zaujímala o budovanie dopravného prepojenia s Českou republikou smer Púchov. Ubezpečil som, že česká vláda podporí tento, i ďalšie cestné i železničné dopravné projekty,“ doplnil Okamura.