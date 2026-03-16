Energetická kríza v EÚ: Bez dohody o cenách elektriny, Saková podporila aj kontrolu ropovodu Družba

BRUSEL/BRATISLAVA - Členské krajiny nenašli kompromis ako riešiť vysoké ceny za elektrinu. Uviedla to v pondelok večer, po zasadnutí Rady Európskej únie (EÚ) pre energetiku, ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).

Ministri členských štátov EÚ rokovali v pondelok v Bruseli aj o tom, ako zabezpečiť zníženie cien energií po náraste cien ropy a plynu, k čomu došlo po náletoch na Irán.

Strata konkurencieschopnosti

Saková pripomenula, že Európa stráca konkurencieschopnosť kvôli vysokým cenám energií v porovnaní s USA a Čínou, a dodala, že vo štvrtok (19. 3.) sa na samite EÚ budú tejto otázke venovať aj šéfovia vlád a štátov. „Dnes sme očakávali, že prídeme k nejakému konsenzu, k návrhu, čo ministri energetiky predložia, aby lídri vedeli rozhodnúť o jednotlivých opatreniach. K takémuto konsenzu sme neprišli,“ uviedla ministerka.

Podľa jej slov západoeurópske krajiny presadzujú názor, aby si ceny energií a elektriny upravoval každý štát sám. To znamená prispôsobovať DPH a v prípade ceny pohonných látok aj spotrebnú daň.

„My sme toho názoru, že takéto opatrenia nestačia. Centrálne a východoeurópske krajiny sa prikláňali k tomu, že treba nanovo nastaviť systém obchodovania s emisnými povolenkami, pretože povolenky výrazne ovplyvňujú ceny elektrickej energie,“ povedala. Spresnila, že existujú jasné disproporcie medzi krajinami EÚ a že európsky trh s elektrickou energiou nefunguje úplne férovo pre všetkých.

Slovensko produkuje viac elektriny než spotrebuje

Tvrdí, že Slovensko má jeden z najčistejších energetických mixov, že má vybudovanú prenosovú sústavu pre prenos elektrickej energie zo severu na juh a zo západu na Ukrajinu a že vyrába viac elektrickej energie ako skonzumuje, čiže ju dokáže exportovať.

„Môžeme povedať, že sme jednou zo zodpovedných krajín EÚ. Aj napriek tomu máme o 10 percent vyššie ceny elektrickej energie v stredoeurópskom regióne,“ opísala situáciu. To isté podľa nej tvrdí aj jej rakúska rezortná kolegyňa, a preto sa treba zamyslieť, či je systém obchodovania s elektrinou nastavený férovo. „Možno sa treba zaoberať tým, či skutočne musí byť aj naďalej naviazanosť cien elektrickej energie na ceny plynu, ktoré neúmerne stúpajú. Či si nemôžeme napríklad časť domácej produkcie elektriny nechať za výrobné ceny pre svoj trh, pre domácnosti a pre priemysel, alebo či sa nebudeme musieť dotýkať systému emisných povoleniek,“ odkázala.

Výzva na zmenu systému cien a povoleniek

Niektoré členské krajiny zvažujú štátnu pomoc pre priemysel trpiaci vysokými cenami elektriny. Saková zdôraznila, že Slovensko je súčasťou jednotného európskeho energetického trhu, takže nemôžeme si všetko v rámci krajiny len tak namiešať a nastaviť, ako by vláda chcela. Každý návrh na štátnu pomoc podľa pravidiel musí byť oznámený Európskej komisii.

„Pripravujeme schému pomoci pre energeticky náročné podniky, volá sa CISAB, kde im chceme preplácať polovicu spotrebovanej elektrickej energie, ale len na úrovni 50 eur za megawatthodinu,“ uviedla. Dodala, že Slovensko sa pripája k výzve, že eurokomisia by do budúcnosti mohla pripraviť plán ako využiť eurofondy, ktoré ešte nie sú vyčerpané, na pomoc s vysokými cenami energií.

Saková víta návrh ČR viesť európsku delegáciu na skontrolovanie ropovodu Družba

Ministri členských štátov EÚ spolu s eurokomisárom pre energetiku Danom Jorgensenom hovorili o tom, ako riešiť krízu, ktorá nastala krízou na Blízkom východe. Saková pripomenula, že kvôli tomu, že cez Hormuzský prieplav neplávajú tankery, svet stratil 20 % LNG a 20 % ropy. EÚ sa tým musí zaoberať, pretože straty môžu byť ešte vyššie, dostupného plynu a ropy je vo svete menej a platí, že tanker sa otočí a ide tam, kde ponúknu vyššiu cenu za prevážané produkty.

„Musíme mať nejaký krízový scenár, keď sa bude táto kríza prehlbovať,“ uviedla Saková s odkazom na Jorgensena, že európski daňoví poplatníci za 10 dní na zvýšených cenách ropy a plynu zaplatili o tri miliardy eur navyše. „To znamená, že treba prijať nejaké riešenia do budúcnosti, keď sa kríza bude prehlbovať, aby Európa nebola ešte viac ovplyvnená vysokými cenami energií,“ dodala.

Saková tvrdí, že Slovensko presadzuje, že treba upustiť od „ideologických riešení“ a prejsť k „pragmatickým riešeniam“, pozrieť sa na to, aké dostupné trasy ropy alebo plynu Európa má a postaviť sa k situácii „triezvo, prakticky a rozumne“, aby bolo možné zabezpečiť bezpečnosť dodávok energií do Európy.

Na úvod rokovaní v Bruseli český minister hospodárstva Karel Havlíček navrhol, že Česko by mohlo viesť misiu EÚ na Ukrajinu, ktorá by mala skontrolovať situáciu s poškodeným ropovodom. Saková hovorila v Bruseli s Havlíčkom, aj s maďarským rezortným ministrom, a priznala, že tento návrh sa jej veľmi pozdáva. „Spolu sme hovorili, že by sme takúto iniciatívu prijali. Nejakého nezávislého mediátora, ktorý vie zohnať tím technikov a inžinierov, aby posúdili, aké veľké škody sú na prečerpávajúcej stanici na Ukrajine. Určite vítame túto aktivitu,“ odkázala Saková.

Tvrdí, že v Bruseli sa krátko stretla aj s ukrajinským ministrom energetiky, ktorý ju ubezpečil, že Ukrajina pracuje na odstránení škôd a že o tom bude aj Slovensko postupne informovať. „Neviem, čo ukrajinská strana povie na to, či tú inšpekciu pripustia na miesto, ktoré podlieha opravám. Informovali nás, že vybuchli zásobníky ropy, že zhorela ropa pre Ukrajinu v cene približne deväť miliónov amerických dolárov. To bola celá informácia, ktorú sme dostali zo strany Ukrajiny,“ vysvetlila.

Dodala, že cez víkend niektorí veľvyslanci štátov EÚ v Kyjeve dostali informáciu, že Ukrajina pracuje na odstránení následkov výbuchu na prečerpávacej stanici. „A že v najbližšom období poskytne sumarizáciu svojich nákladov, približne v objeme 25 miliónov eur, kde chce požiadať Európsku komisiu o pomoc s financovaním, aby vraj vedeli opraviť ropovod Družba,“ povedala Saková.

Súvisiace články

Ilustračné foto
Slovensko a Maďarsko postavia PRODUKTOVOD: Nové prepojenie rafinérií posilní energetickú bezpečnosť
Zahraničné
PRIESKUM Najdôveryhodnejším ministrom je
PRIESKUM Najdôveryhodnejším ministrom je Ráž! Premiéra Fica predbehli dvaja hlasáci a TOTO je najhoršia trojka
Domáce
Ilustračné foto
Dodávky ropy cez Družbu sa opäť odkladajú: Ministerstvo sleduje situáciu
Domáce
Denisa Saková
Saková neverí spusteniu ropy cez Družbu: Avizovaný termín podľa ministerky pravdepodobne nebude dodržaný
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia po rokovaní predstaviteľov parlamentov SR a ČR na vrchu Veľká Javorina
Tlačová konferencia po rokovaní predstaviteľov parlamentov SR a ČR na vrchu Veľká Javorina
Správy
Denisa Saková na Rade EÚ o tom ako riešiť vysoké ceny elektrickej energie
Denisa Saková na Rade EÚ o tom ako riešiť vysoké ceny elektrickej energie
Správy
Nositeľom Ceny Dominika Tatarku za rok 2025 je Viliam Klimáček
Nositeľom Ceny Dominika Tatarku za rok 2025 je Viliam Klimáček
Správy

Domáce správy

AKTUALIZOVANÉ Denisa Saková
Energetická kríza v EÚ: Bez dohody o cenách elektriny, Saková podporila aj kontrolu ropovodu Družba
Domáce
FOTO Cestní piráti majú PO
Cestní piráti majú PO CHLEBE! Nová hranica pokút, za prešvihnutie rýchosti v obci zaplatíte aj 600 eur!
Domáce
Ilustračné foto
Polícia obvinila 71-ročného muža, ktorý jazdil vo Svite opitý a havaroval
Domáce
Polícia v Košickom kraji odhalila päť vodičov pod vplyvom alkoholu počas rannej kontroly
Polícia v Košickom kraji odhalila päť vodičov pod vplyvom alkoholu počas rannej kontroly
Košice

Zahraničné

Maďarský minister zahraničných vecí
Szijjártó tvrdí, že šéf nemeckej diplomacie Wadephul otvorene pohrozil Maďarsku
Zahraničné
Prezident USA Donald Trump
BBC požiadala súd na Floride, aby zamietol žalobu podanú prezidentom Trumpom
Zahraničné
Volker Türk
Vysoký komisár OSN vyjadril znepokojenie nad mučením zadržaných osôb vo Venezuele
Zahraničné
Minister zahraničných vecí a
Blanár v Bruseli rokoval s indickým ministrom zahraničných vecí
Zahraničné

Prominenti

Emilie Livingston a Jeff
Po Oscaroch sa Hollywood utrhol z reťaze: Holé zadky, vyprsené dekolty i šialená extravagancia!
Zahraniční prominenti
VIEME PRVÍ! Úžasná správa:
VIEME PRVÍ! Úžasná správa: Známa markizáčka sa po prvýkrát stane mamou
Domáci prominenti
Let's Dance, 2.kolo, Jana
Diváci sklamaní z VYPADNUTIA Hospodárovej: Z kola von mali ísť radšej TÍTO!
Domáci prominenti
David Beckham, Victoria Beckham,
Ľadová sprcha pre Victoriu Beckham: Verejné vyznanie od Brooklyna SVOKRE... Mamu ODIGNOROVAL!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Toto sú najobávanejšie lekárske
Toto sú najobávanejšie lekárske vyšetrenia: Bojíte sa ich aj vy?
vysetrenie.sk
PRVÝKRÁT v živote ochutnal
PRVÝKRÁT v živote ochutnal čaj: Úprimná reakcia muža sa stala hitom internetu! Žil v Británii a NIKDY nepil čaj?
Zaujímavosti
Keď ho uvidela, zostala
Keď ho uvidela, zostala v šoku: Majiteľka prišla po svojho pudla, no v salóne našla TOTO!
Zaujímavosti
Nikto nechápe, ako sa
Nikto nechápe, ako sa tam dostal: Zvierací ČIERNY PASAŽIER prežil dvojtýždňovú plavbu cez oceán na lodi s autami!
Zaujímavosti

Dobré správy

Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce
Zdroj: Henima
Prečo ženám po štyridsiatke už nestačí len krém? Riaditeľka beauty značky vás odpoveďou prekvapí
plnielanu.sk

Ekonomika

Ekonomický reštart v podaní SaS: Návrat k rovnej dani aj nulová daň zo zisku!
Ekonomický reštart v podaní SaS: Návrat k rovnej dani aj nulová daň zo zisku!
Kaštieľ v Rusovciach postupne ožíva: Pozrite sa, ako napreduje rekonštrukcia! (foto)
Kaštieľ v Rusovciach postupne ožíva: Pozrite sa, ako napreduje rekonštrukcia! (foto)
Krutá daň za chyby vlády: Tretina konsolidačných úspor vyjde nazmar, rozpočtová rada varuje pred ďalším uťahovaním opaskov!
Krutá daň za chyby vlády: Tretina konsolidačných úspor vyjde nazmar, rozpočtová rada varuje pred ďalším uťahovaním opaskov!
Predali ste byt alebo dom? Pozor, príjem možno musíte zdaniť! Tu je všetko, čo potrebujete vedieť (poradňa)
Predali ste byt alebo dom? Pozor, príjem možno musíte zdaniť! Tu je všetko, čo potrebujete vedieť (poradňa)

Šport

Vek a šediny neoklameš, zmluva čoskoro vyprší: Ukončí Ovečkin kariéru V NHL a vráti sa do domov?
Vek a šediny neoklameš, zmluva čoskoro vyprší: Ukončí Ovečkin kariéru V NHL a vráti sa do domov?
NHL
VIDEO Weiss po prehre so Žilinou: Neviem to nazvať inak ako fraška, toto si dovoliť voči Slovanu...
VIDEO Weiss po prehre so Žilinou: Neviem to nazvať inak ako fraška, toto si dovoliť voči Slovanu...
Niké liga
Svetová elita mieri do Prahy: Česko bude spolu s Kanadou hostiť hokejový Svetový pohár 2028
Svetová elita mieri do Prahy: Česko bude spolu s Kanadou hostiť hokejový Svetový pohár 2028
Hokej
Kapitán belasých reaguje na hnev a kritiku fanúšikov: Toto určite nie sú štandardy Slovana
Kapitán belasých reaguje na hnev a kritiku fanúšikov: Toto určite nie sú štandardy Slovana
Niké liga

Auto-moto

Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
Novinky
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
Klasické testy
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
Novinky
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
FOTO: Výstava MOTOCYKEL 2026 práve začala. Pozrite si MEGA galériu z prvého dňa
Novinky

Kariéra a motivácia

Soundtrack k vášmu pracovnému dňu: Prečo je rádio v práci viac než len kulisa?
Soundtrack k vášmu pracovnému dňu: Prečo je rádio v práci viac než len kulisa?
Pracovné prostredie
Jazyk vysokej inteligencie: 8 fráz, ktorými okamžite zvýšite úroveň svojej komunikácie
Jazyk vysokej inteligencie: 8 fráz, ktorými okamžite zvýšite úroveň svojej komunikácie
Rady, tipy a triky
Test mentálnej odolnosti: Ak odpoviete „áno“ na týchto 8 otázok, zvládnete v kariére čokoľvek
Test mentálnej odolnosti: Ak odpoviete „áno“ na týchto 8 otázok, zvládnete v kariére čokoľvek
Motivácia a produktivita
Máte tetovanie a hľadáte si prácu? Ako to môže v dnešnej dobe ovplyvniť váš pohovor
Máte tetovanie a hľadáte si prácu? Ako to môže v dnešnej dobe ovplyvniť váš pohovor
Pracovný pohovor

Varenie a recepty

Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Ovocná bublanina našich babičiek
Ovocná bublanina našich babičiek
Celestínske rezance: Skvelé do vývaru a zvládne ich každý
Celestínske rezance: Skvelé do vývaru a zvládne ich každý
Výber receptov
Polievka z medvedieho cesnaku: 3 recepty, ktoré chutia jarou
Polievka z medvedieho cesnaku: 3 recepty, ktoré chutia jarou
Výber receptov

Technológie

Prečo v krabici nového smartfónu už nenájdeš nabíjačku? Ekológia v tom hrá menšiu rolu, než si myslíš
Prečo v krabici nového smartfónu už nenájdeš nabíjačku? Ekológia v tom hrá menšiu rolu, než si myslíš
Zariadenia
Vedci konečne vyriešili 50-ročný spor o Mesiaci. Nová analýza Apollo hornín mení pohľad na jeho magnetické pole
Vedci konečne vyriešili 50-ročný spor o Mesiaci. Nová analýza Apollo hornín mení pohľad na jeho magnetické pole
Veda a výskum
Terminátor už nie je len film. Humanoidné roboty Phantom Mk-I sa už testujú blízko frontu na Ukrajine
Terminátor už nie je len film. Humanoidné roboty Phantom Mk-I sa už testujú blízko frontu na Ukrajine
Umelá inteligencia
Vedci práve objavili možný chýbajúci článok reťazca, ktorý viedol k vzniku života na Zemi
Vedci práve objavili možný chýbajúci článok reťazca, ktorý viedol k vzniku života na Zemi
Veda a výskum

Bývanie

Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu
Tento detail si mnohí nevšimnú a divia sa, že farba vyzerá inak, ako čakali. Čo rozhodne, aký efekt dosiahnete?
Tento detail si mnohí nevšimnú a divia sa, že farba vyzerá inak, ako čakali. Čo rozhodne, aký efekt dosiahnete?
Pripomína jazero a les a prináša napätie aj pokoj. Farba roka 2026 Hidden Gem je neutrálna, ale nie taká, ako možno čakáte
Pripomína jazero a les a prináša napätie aj pokoj. Farba roka 2026 Hidden Gem je neutrálna, ale nie taká, ako možno čakáte

Pre kutilov

5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
Záhrada
Zanedbaný kút premenila na grilovací raj: Daniela si poradila s betónom aj dlažbou
Zanedbaný kút premenila na grilovací raj: Daniela si poradila s betónom aj dlažbou
Dvor a záhrada
Vápnenie stromov v marci: Užitočná ochrana alebo len záhradkársky prežitok?
Vápnenie stromov v marci: Užitočná ochrana alebo len záhradkársky prežitok?
Záhrada
Eucharis očaril nevesty a milovníkov voňavých izbových rastlín, získa si aj vás?
Eucharis očaril nevesty a milovníkov voňavých izbových rastlín, získa si aj vás?
Izbové rastliny

