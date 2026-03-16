Keď ho uvidela, zostala v šoku: Majiteľka prišla po svojho pudla, no v salóne našla TOTO!

LONDÝN – Bežná návšteva psieho salónu sa pre majiteľku pudla zmenila na nepríjemné prekvapenie. Po tom, čo svojho psa nechala ostrihať, si ho takmer nevedela spoznať. Prípad vyvolal diskusiu na sociálnych sieťach o tom, ako veľmi môže nesprávna komunikácia medzi majiteľom a holičom zmeniť výsledok.
Majiteľka psa ostala nepríjemne prekvapená po tom, čo si prišla vyzdvihnúť svojho pudla z psieho salónu. Namiesto upraveného a elegantného účesu, ktorý očakávala, ju čakal výrazne odlišný vzhľad, kvôli ktorému svojho miláčika takmer nespoznala. Žena pôvodne požiadala holiča o klasický pudlí strih, informuje portál Mirror. Keď však po návšteve salónu uvidela svojho psa, ostala v šoku. Z jeho bohatej, kučeravej srsti totiž ostala len veľmi krátka vrstva a celkový vzhľad bol úplne iný, než si predstavovala.
Myslela si, že ide o cudzieho psa
Príbeh sa rýchlo rozšíril na sociálnych sieťach, kde majiteľka zverejnila fotografie „pred“ a „po“ úprave. Mnohí používatelia priznali, že rozdiel je taký výrazný, že by si na prvý pohľad mysleli, že ide o úplne iného psa. Podľa odborníkov sa podobné situácie stávajú častejšie, než by sa mohlo zdať. Problémom býva najmä nedorozumenie medzi majiteľom a holičom. Ak nie je presne dohodnuté, aký typ strihu sa má použiť, môže výsledok vyzerať úplne inak, než majiteľ očakával.
Holiči zároveň upozorňujú, že niekedy je radikálnejšie ostrihanie nevyhnutné – napríklad v prípade, že je srsť psa silne zamotaná alebo zanedbaná. V takých prípadoch je kratší strih často najšetrnejším riešením pre zdravie zvieraťa. Aj keď majiteľku nový vzhľad jej pudla najskôr šokoval, mnohí ľudia na internete reagovali s humorom. Pripomenuli, že podobne ako pri ľuďoch, aj pri psoch platí, že po nepodarenom strihu stačí počkať niekoľko týždňov – a srsť opäť dorastie.