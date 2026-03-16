Vášeň na parkete, Pocisková balila porotcu! A čo Ďurovčík? Ten nemal zľutovanie: Nalož jej!

BRATISLAVA - Diváci tanečnej šou Let's Dance sa opäť dočkali momentu, o ktorom sa bude ešte dlho hovoriť! Po vystúpení herečky a speváčky Nely Pociskovej totiž jeden z porotcov vyrukoval s priznaním. Jeho slová nečakal asi nikto v sále!

Nela Pocisková počas svojho nedeľného vystúpenia predviedla so svojím tanečným partnerom Filipom Kucmanom vášnivé tango. Nielenže ukázala dokonalé tanečné kroky, ale aj výraznú mimiku. Tá okamžite upútala porotu. A práve našpúlené pery zrejme spôsobili, že jeden z porotcov nevydržal a priznal svoje dojmy.

„Ja som si celý čas myslel až do polovice tanca, že ma Nela trošku balí,“ zaznelo z porotcovského kresla. V sále okamžite prepukol smiech. O tieto slová sa postaral český porotca Richard Genzer, ktorý následne vysvetlil, čo ho k takémuto dojmu priviedlo a sám predviedol jej výraz.

Podľa jeho slov za to mohli najmä výrazy, ktoré Pocisková robila počas náročnejších pasáží. „Keď príde nejaká ťažká kroková variácia alebo zdvíhačka, ona sa sústredí a urobí ‚kachnu‘,“ opísal so smiechom jej typický výraz.

Napätie však bolo o to väčšie, že v porote sedel aj jej bývalý partner, choreograf Ján Ďurovčík, ktorý musel sledovať každé gesto a výraz Nely z bezprostrednej blízkosti. Ten ju už v minulom kole vychválil a urobil tak aj teraz. Hodnotil ako prvý so slovami: „Začnem ja, nech to máme z krku,“ čím rozosmial publikum. Samotná Nela na chvíľu ostala úplne zaskočená a nezmohla sa na slová, no nakoniec situáciu vzala s humorom. Porotcoský kat jej však naložil, respektíve žiadal, aby jej viac "naložil" tanečník. „Nalož jej. Na ňu sá dá... Ona ešte vie toľko vecí porobiť, dvíhačky, všetko, daj to tam... Neboj sa jej dať ťažké veci, lebo Nela to urobí...“ Nuž a ak Filip poslúchne Ďurovčíka a pripraví náročnejšie choreografie, je jasné, že sa máme na čo tešiť.

