SKRYTÁ HROZBA z Iránu: Expert VARUJE USA pred útokom, aký sa odohral dňa 11. septembra!

TEHERÁN/WASHINGTON – Spustením leteckého útoku na Irán aktivoval Biely dom sily, ktoré sa mu môžu vypomstiť. Po smrti najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího nastúpil jeho syn, o ktorom sa hovorí, že je ešte radikálnejší. Washington sa preto obáva raketové útoky na jeho spojencov v Perzskom zálive ešte ani zďaleka nemusia byť jedinou iránskou hrozbou.
Prezident Donald Trump sa obáva, že "Irán je schopný siahnuť po tvrdších prostriedkoch proti USA a Izraelu". Tieto slová zazneli po tom, ako definoval dlhodobú realitu expertov na obranu a boja proti terorizmu. Problémom majú byť spiace bunky Iránu na území USA a ich spojencov po celom svete, píše Fortune.
Ide o organizované zložky zahraničných agentov, ktorí žijú nevýrazným životom až pokiaľ ich nepovolajú do akcie. Fungujú podobne ako "osamelí vlci", pripomína Fortune. Podľa Trumpa môže požiadať Irán o pomoc práve tieto špeciálne skupiny, ktoré by spôsobili chaos. Iránsky režim by tak konal zo zúfalstva, ako oslabiť USA a Izrael.
Pomsta za každého, kto padol
Šéf Bieleho domu sa vyjadril, že straty Iránu sú značné a "prakticky im už nič nezostalo". Podľa miestnych zdrojov malo počas útokov zomrieť 1 400 Iráncov. Pochybný bol najmä zásah dievčenskej školy, na ktorú padla raketa Tomahawk americkej výroby.
Škola sa nachádzala len neďaleko jedného z centier Iránskych revolučných gárd (IRGC). Nový ajatolláh Modžtabá Chameneí jasne vyhlásil, že krajina chystá pomstu za každého jedného padlého Iránca.
Bývalý minister obchodu USA Wilbur Ross sa vyjadril, že je len veľmi ťažké si predstaviť, ako sa z Iránu po útokoch opäť stáva hrozba veľkých rozmerov. "Vládny režim by sa ale mohol uchýliť k aktivovaniu spiacich buniek, ktoré ticho operujú vo viacerých krajinách, vrátane USA. Nevylučujú sa ani operácie, akou bol útok na Svetové obchodné centrum WTC v New Yorku (dvojičky). Už len samotné polemizovanie o takejto možnej pripravovanej operácii nepriateľa by vyvolal chaos po celom svete," hovorí.
Bývalý agent CIA všetko zľahčuje
Na druhej strane, bývalý iránsky dôstojník a predstaviteľ Pentagónu Reuel Marc Gerecht, povedal, že pokiaľ by spiace bunky skutočne existovali, Irán by ich už dávno aktivoval. Podľa neho sa bude vládny režim v Teheráne spoliehať skôr na zločinecké skupiny, ktoré bude žiadať o sabotáže a atentáty na vypísané osoby. "Vôbec sa ale nemusíme obávať iránskych spiacich buniek takých rozmerov, aké sú vykreslené v hollywoodských filmoch," dodal.
FBI údajne minulý týždeň zaslala do Kalifornie na policajné riaditeľstvo správu, kde vyjadrila obavy nad možným útokom nepriateľských dronov smerom od západného pobrežia. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová tieto tvrdenia okamžite vyvrátila: "Žiadna takáto hrozba zo strany Iránu pre našu vlasť neexistuje a ani nikdy neexistovala." Administratíva amerického prezidenta napriek tomu veľmi pozorne sleduje spravodajské informácie po celom svete.