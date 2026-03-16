Bagdadom otriasli silné explózie! Na hoteli v Zelenej zóne vypukol požiar

BAGDAD - Po dronovom útoku v prísne stráženej Zelenej zóne v irackom hlavnom meste Bagdad vypukol požiar na streche hotela. Iracké ministerstvo vnútra uviedlo, že po dopade „projektilu“ na budovu neprišiel nikto o život, informuje o tom agentúra AFP.
Dva nemenované iracké bezpečnostné zdroje uviedli, že útok dronom bol zameraný na americké veľvyslanectvo, ktoré sa nachádza v rovnakej oblasti ako spomínaný hotel ar-Rašíd - v opevnenej Zelenej zóne, kde sú zahraničné diplomatické misie a vládne inštitúcie.
V luxusnom sídli aj niekoľko ďalších diplomatických misií. Ulicu, na ktorej sa hotel nachádza, po útoku zablokovali bezpečnostné zložky spolu s hasičmi a sanitkami. Bagdadom otriasol v pondelok večer výbuch aj krátko po tom, ako protivzdušná obrana zachytila útok na americké veľvyslanectvo, uvádza AFP.