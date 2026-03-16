OSN varuje pred deportáciami: Nikto by nemal byť násilne poslaný do chudobného a nebezpečného Haiti

NEW YORK - Nikto by nemal byť deportovaný do chudobného a násilím zmietaného Haiti, vyhlásil expert OSN na ľudské práva pre túto ostrovnú krajinu William O'Neill. Postavil sa tak proti snahám USA zrušiť chránený status pre 350.000 Haiťanov. Informuje o tom agentúra AFP.
„Myslím si, že nikto by nemal byť v súčasnosti násilne deportovaný na Haiti, nech sa nachádza kdekoľvek vrátane Spojených štátov,“ povedal na tlačovej konferencii O'Neill, ktorý vedie misiu OSN pre ľudské práva v tejto karibskej krajine.
Haiti čelí hladomoru a vysídleniu
„Približne 6,5 milióna ľudí trpí akútnym nedostatkom potravín. Prístup k zdravotnej starostlivosti nikdy nebol veľmi dobrý. Teraz je ešte oveľa, oveľa slabší,“ povedal O'Neill. Dodal, že „1,4 až 1,5 milióna ľudí je už vnútroštátne vysídlených, aj keď sa stále nachádzajú na území Haiti“.
Približne 350.000 haitských štátnych príslušníkov získalo dočasný ochranný status, ktorý im umožňuje žiť a pracovať v Spojených štátoch. Americký prezident Donald Trump chce však túto ochranu zrušiť a ak k tomu dôjde, budú sa musieť vrátiť domov. Trumpova administratíva stanovila ukončenie programu na 3. februára, ale nariadenie bolo 2. februára pozastavené rozhodnutím okresného súdu.