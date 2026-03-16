ŠOKUJÚCE Mladý študent (†18) si po stužkovej SIAHOL na život! TAKTO sa rozlúčil s celou triedou

OSTRAVA – Mala to byť rozlúčka so strednou školou a prechod do dospelosti. Maturitný ples má byť oslavou pre všetkých mladých študentov. Istý mladík (†18) z Ostravy sa však stužkovej nevrátil domov. Vyhlásili po ňom pátranie, ktoré policajti ukončili len vo včerajších hodinách. Pre rodinu a známych to bol šok.
Po maturitnom plese gymnázia Hladnov v Ostrave sa po jednom zo študentov (†18) akoby zľahla zem. Kamaráti ho videli naposledy v sobotu 13. marca okolo tretej hodiny ráno, keď odchádzal z kultúrneho domu Akord v mestskej časti Zábřeh. Informuje o tom iDNES. Počas následujúcich viac ako 12 hodín sa ale mladík nikomu neozval. Rodina zalarmovala políciu ešte v ten istý deň.
"Informáciu o nezvestnom sme prijali v sobotu večer s odôvodnením, že (študent) nedal nikomu o sebe vedieť od skorých ranných hodín," informovala krajská polícia pre Moravu a Sliezsko.
Následne bolo spustené pátranie. Muži zákona kontaktovali príbuzných, známych aj okolité nemocnice. Nasadili dokonca aj policajnú helikoptéru. I keď bolo pátranie zúžené len na oblasť Landeku, mladíka hľadali celú noc. Šokujúce správy prišli až v nedeľu popoludní. Polícia rodine oznámila, že mladého študenta našli mŕtveho. Podľa posledných informácii mal údajne spáchať samovraždu.
Posledné zbohom
"Z plesu sme išli viacerí domov taxíkom. Matej s nami nechcel ísť. Bol trochu opitý, ale normálne komunikoval. Potom mi ešte volal o štvrť na štyri, že ide Boltom. Z faktúry, ktorá mu prišla mailom vyplýva, že vystúpil o 3:24 pri Landek Parku" prezradila kamarátka a spolužiačka zo štvrtého ročníka obchodnej akadémie v Ostrave-Mariánskych horách.
V čase okolo 5:30 ráno mal Matej napísať do triednej skupiny na Instagrame. Všetkých pozdravil a poprial veľa šťastia na maturite. "Mne napísal, že som fajn dievča. Kamarátke, ktorú mal veľmi rád, poslal dlhšiu správu," doplnila s tým, že naposledy napísal o trištvrte na päť.
Podľa spolužiakov a rodiny chodil Matej často cez Landek domov aj v noci. Býval v neďalekom Koblove (mestská časť Ostravy), takže cestu poznal veľmi dobre. K smrti mladíka a nájdeniu jeho tela bez stopy života sa polícia zatiaľ odmieta bližšie vyjadriť. Prípad je v štádiu vyšetrovania.