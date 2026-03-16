Premiér Izraela žartuje nad správami z Iránu: Že ma dali zabiť? Skutočne? Väčšie obavy mám z tejto kávy

JERUZALEM – Izrael spoločne USA spustil len pred pár týždňami bombardovanie na najväčšiu krajinu Blízkeho východu. Na to, ako sa situácia nakoniec vyvinula, keď Irán začal cez Perzský záliv ostreľovať amerických spojencov, je premiér krajiny, ktorá zatiahla USA do vojny, celkom pokojný.
Premiér Benjamin Netanjahu stojí v čele krajiny, ktorá je zodpovedná z páchania genocídy v Pásme Gazy. Ešte minulý rok na jeseň o tom rozhodlo vyšetrovanie OSN. Masaker, ktorí nespôsobilo len bombardovanie, ale aj následný hladomor, mal za následok viac ako 70-tisíc mŕtvych civilistov. Prišiel koniec februára 2026 a Izrael spoločne s USA podnikli raketový útok na Irán.
Najväčšia krajina Blízkeho východu s donedávna štvrtou najsilnejšou armádou na svete, ale začala s odvetou. Spriatelené krajiny USA, kde má Washington vybudované svoje vojenské základne, sa stali terčom iránskych rakiet. Niekoľko ich zasiahlo aj svetoznáme obytné štvrte Dubaja a iných miest. Irán okrem toho avizoval, že neodporúča používať Hormuzský prieliv ako obchodnú trasu pre lode, čím fakticky prerušil lodnú dopravu v celej oblasti.
Výsmech o údajnom atentáte
V atmosfére týchto udalostí sa objavilo video izraelského premiéra, ktorý si z ničoho veľkú hlavu nerobí. Z Iránu údajne kolujú po internete správy, že ho dali zabiť. On sa však nad tým len pousmial: "Že čo o mne hovoria? Že Irán ma dal zavraždiť ?"
Následne na videu zavtipkoval, že sa teraz sa akurát obáva toho, aby mu káva z automatu, ktorú drží v ruke, nezvýšila cholesterol. "Myslím, že pre kávu sa oplatí aj zomrieť, rovnakú mienku mám aj svojom národe."
Na predošlom videu mal šesť prstov
Prvé správy o údajnej smrti Netanjahua a o tom, že ho dal Irán zabiť, sa objavili len nedávno, keď niekto vypustil správu, že počas príhovoru mal izraelský premiér šesť prstov na ruke, a teda bol vygenerovaný cez AI.
V čase uverejnenia videa, ktoré bolo nahrané neskôr, a kde drží Netanjahu kávu v dlani, je jasne vidieť, že na oboch rukách má päť prstov. "Robíme veci, o ktorých sa s vami v tejto chvíli ešte nemôžem podeliť. Tvrdo útočíme na Irán, dokonca aj dnes, a v útokoch pokračujeme aj v Libanone," dodal.