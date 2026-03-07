BIZARNOSŤ nad detským ihriskom v Senici: Bicykel v korune stromu zamestnal políciu, privolať museli špecialistu

SENICA - Deti na ihrisku v Senici zažili poriadne prekvapenie, keď sa pozreli hore do korún stromov. Niekto si tam totiž urobil z bicykla netradičnú „ozdobu“. Mestská polícia však v tomto prípade veľký zmysel pre humor nenašla – bicykel umiestnený vysoko nad hlavami detí predstavoval vážne bezpečnostné riziko a na jeho odstránenie museli privolať špecialistu.
Na nezvyčajný úkaz v korune stromu upozornili políciu obyvatelia mesta prostredníctvom sociálnych sietí. Po preverení informácií policajti zistili, že bicykel je skutočne „zaparkovaný“ v hornej časti koruny stromu, a to v tesnej blízkosti detského ihriska, kde sa denne hrajú desiatky detí.
Aj keď to na prvý pohľad mohlo vyzerať ako vtipný nápad alebo recesia, mestská polícia na takéto konanie pozerá úplne inak. „V prípade uvoľnenia mohol bicykel spadnúť do priestoru, kde sa pohybujú deti, a spôsobiť zranenie alebo škodu na majetku,“ upozornili na sociálnej sieti.
Umiestnenie bicykla do takejto výšky nebolo jednoduchou záležitosťou, no jeho znesenie nadol bolo ešte náročnejšie. Aby sa vyhli riziku, že bicykel spadne na ihrisko a niekoho zraní, polícia na miesto privolala špecialistu – stromolezca. Ten bicykel bezpečne zvesil z konárov stromu a situáciu tak definitívne vyriešil.
Kto za týmto bizarným kúskom stojí, zatiaľ zostáva záhadou. Mestská polícia však dôrazne upozorňuje, že podobné konanie nie je „nevinnou zábavou“. „Upozorňujeme, že podobné konania môžu byť posudzované aj z hľadiska právnej zodpovednosti, najmä ak by prišlo k ohrozeniu osôb alebo poškodeniu majetku,“ dodali muži zákona.